Ovo je Stanka, 90-ih je bila telohranitelj Arkanovoj deci: Otac mi je kao vojno lice imao platu 2 marke, a ja za 3 sata kod Ražnatovića 2.000!

Svetlana Ceca Ražnatović organizovala je pomen suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu 15. januara povodom 25 godina od smrti, a osim članova porodice, parastosu je prisustvovala i Stanka Pejović, njihova nekadašnja telohraniteljka, evropska šampionka u kik-boksu.

U javnosti imamo retko kada priliku da je sretnemo, a o porodici Ražnatović i periodu devedesetih godina pričala je naširoko. Stanka i dalje izgleda isto, a kao što se moglo primetiti sa pevačicom i njegovom decom ostala je u bliskim odnosima, te su se na pomenu ispričali. Posle njegove smrti, Stanka je ostala njihov porodični prijatelj, a trenirala je i Veljka.

Osim što ima blistavu sportsku karijeru, Stanka je gradila karijeru i kroz SD "Radnički" čiji je danas generalni sekretar, imala je iskustvo i kao jedina žena kaskader u Srbiji koja je skala sa Brankovog mosta. Pejovićeva je bila i na čelu Kik-boks saveza Beograda od 2013. do 2018. godine, ali je u javnosti, ipak, najinteresantnija kao telohranitelj Ražnatovića, što je u neku ruku i nervira.

Međutim, jednom prilikom otkrila je kako je došlo do susreta sa Arkanom, kao i kako je došlo do toga da postane telohranitelj njegovoj porodici:

- To su bile devedesete, ja ih zovem "vesele devedesete". Smatram da je pogrešno od strane medija što popularizuju te devedesete, jer klinci favorizuju pojedine likove i pokušavaju da ih kopiraju, a greška je u medijima što se daje toliko prostora. Da, ja jesam radila, takvo je vreme bilo, on je bio deo tog vremena (Arkan), ja sam bila deo tog vremena, a naša glavna spona je bio sport. On je tada bio počasni predsednik Kik-boks saveza Srbije, bio je predsednik kik-boks kluba Crvena zvezda i na taj način svi mi koji smo bili tamo smo poznavali njega, jer je on učestvovao u organozaciji pojedinih takmičenja. Tačnije pomagao je finansijski, jer u to vreme nije bilo bilo kao danas državnog finansiranja - kazala je na početku razgovora.

- Kako je došlo do našeg poznanstva... U to vreme sam bila jedina žena u kik-boks klubu Crvena zvezda koja je trenirala, a on je još bio u braku sa Natalijom tada, sa kojom je imao četvoro dece i svako dete je imalo svog telohranitelja - ispričala je ona, pa se nasmejala da je posao telohranitelja uvek asocirao na film "Telohranitelj" s Kevinom Kostnerom, ali i dodala da to u stvarnosti nije bilo kao u filmu.

- Znači nisam jedina žena bila, nego jedina za koju se znalo. Verujem da ih je bilo još da se ne osećaju neki pogođenim. Do poznanstva je došlo tako što je on tražio mene, kada je čuo za mene na tim takmičenjima. Hteto je da mu čuvam ćerku Milenu, koja je stalno bežala muškom obezbeđenju. To je bio moj prvi kontakt s njim 1993. godine, imala sam 18 godina i sve to što sam viđala možda tada, oblikovalo me je u ovu osobu kakva sam danas - kaže Stanka i dodaje da joj je poznanstvo sa Arkanom napravilo problem.

- Ne danas, nego posle njega generalno imam problem sa autoritetom. Videla sam ljude koji ga okružuju, bilo je različitih struktura - od šlihtara, poltrona do onih pravih ljudi koji su ga iskreno voleli i cenili. Defintivno je bio uticajan jer ako se o nekome priča posle 20 i više godina od njegove smrti, znači da jeste ostavio neki trag.

- Kada sam 1996. postala evropski prvak, tražio me je da dođem da radim kod njega kao šef obezbeđenja u Kazinu Grand i to sam odbila. Rekla sam mu: "Hvala, komandante, ali ja radim na drugom mestu". On je rekao: "Ne, ne, ne radiš tamo više". Kad sam mu rekla da studiram, on mi je rekao da moram da završim fakultet, da moram da treniram još jer sam u formi, a on mi je rekao da se takmičim i da idem na treninge. Jednostavno je bio čovek kome niste mogli da kažete - ne. Tri sata mi je bilo radno vreme, a moj otac koji je bio vojno lice i kapetan prve klase imao je platu dve marke, a ja 2.000 maraka. U međuvremenu se rodio Veljko, počela sam da čuvam njega i ostale u kući - priča ona, dodajući da je to posao kada ste stalno pod pritiskom, paranojom, nemate slobodu... Ipak, kaže da se osećala zaštićeno od njega.

Na pitanje kakav je Arkan bio kao osoba, Stanka ističe da nema ništa loše da kaže, jer je prema njoj "uvek bio korektan i fer", a kaže i da su mu sva deca super.

- Jedne godine ih je sve okupio za Novu godinu, oni verovatno imaju te fotografije.

