IMAM BORBU S ANABELOM: Gagi Đogani završio u suzama, pa sve priznao: Četrdesetu godinu kao da nisam živeo...

Gagi Đogani otvorio je dušu i za medije govorio o teškim trenucima u svom životu.

Đogani ispričao je koliko je imao turbulentan život, i otkrio da je u jednom trenutku izgubio sebe.

- Ja sam imao jako turbulentan život, znaju ljudi koji su gledali rijaliti kakav mi je život bio i ja svoju četrdesetu godinu kao da nisam živeo. Bilo je teško, uvek kada se setim toga krene to nešto iz mene... Sve je to iza mene i sada sam dobro. Imam dve preslatke unuke, deca su mi dobro ja sam dobro, povratio sam se hvala Bogu i sve je to život, što bi narod rekao, ima padova i uspona.

Đogani se osvrnuo na uspeh ćerke Lune

- Što se tiče Lune ona je pokazala delila koliko je jaka, koliko je prodorna, ambiciozna. I dan danas ona ima ogroman broj ljudi koji prate nju i Marka. Super im posao ide, deca su super. Poprilično se dobro izborila za svoj status, za svoje mesto. Marko je jedan divan momak, moj zet, mi imamo poseban odnos od tog nekog prvog mometa, oni su tandem i za posao i za sve. Ja sam ponosan na njih i hvala Bogu da je to tako i neka tako ostane.

Ima u planu da otvori plesnu školu.

- Imam u planu to, sve to zarad sebe. To neće biti neka zarada ne znam kakva, ali ti si aktivan, igraš i ljudi moraju da znaju da je ples najbolji za psihu, dobro se osećaš i mozak najbolje radi kada plešeš, to je naučno doakazano. Tako da dogovorićemo se da možda i ovde nešto napravimo. Da dođem u neku plesnu školu bar na mesec dana, što da ne ja hoću.Denser je prokomentarisao da li bi se vratio u rijatliti program.- Ja nisam za kamere, nisam za rijaliti, ja sam tada prvi put ušao u rjaliti. Naravno ušao sam zbog novca. Onda sam iz toga haosa shvatio da uopšte nije lako biti u rijalitiju. Deset meseci jedog užasa unutra. Meni se život dešavao. Ja sam u rijaliti ušao zbog sebe. Rekao sam Nini "Ide tata dole, dobro mi je došlo da mogu sebi život da sredim". I šta se posle desilo, ušao Marko ušla Luna, ušla Anabela i onda vašar. Izdržao sam ja to nekako. Imao sam ponudu i za ovu sezonu da uđem ogroman novac je bio u pitanju. Ali meni nikada novac nije bio prioriet. Ja ga sasvim dovoljno imam da mogu da budem sretan i zadvoljan ne zbog rijalitija jer ja sam došao u godine kada ne treba mi mnogo. Umem da živim sa 500 evra umem da živim i sa 1000. Samo želim zdravlje i mir.

Šta bi promenio da može da vrati vreme.

- Ja ne bih moj život. Postoji jedna stvar ali to javnost zna gde sam upao zalutao jer je teško izaći iz toga to znaju svi koji imaju problem sa time i ja sam izašao hvala Bogu ja sam sretan zbog toga i ja sam to promenio ostalo ne bih ništa menjao. Život je takav sa takvim stvarima koje se događaju u životu usponi i padovi razvodi to je sasvim normalno. Sve u životu što ti se dešava, a da to nije ovo što sam rekao to se dešava ljudma.Gagi je govorio o odnosu sa Anabelom za koju je svojevremeno rekao da mu je žao što nisu uspeli.

- Imam borbu sa Anabelom, imam dve pesme na lageru gde bih t ozbacio ali još je nešto obrađujem i mislim da ću u neko skorije vreme ja tu da izbaci nešto novo u fazonu Funky Dž-ja koji je nekad bio.

- Meni se to javlja, ispada kao da sam vidovit, sad ja ispadoh prorok. To je instinkt da ja sad osećam da ću da napravim i jesam izbacio "Vilu vešticu", ali tada nismo bili u dobrim odnosima.I ja sam napravio pesmu i mi smo se tu već raskantali. Bio je plan da napravimo tri pesme, tri spota i da napravimo dobru pesmu, pesmu dobar comeback. Luna je ušla u rijaliti, mi smo se tu već raskantali i to je stalo.

- Ja kuburim sa njom. Ja nju razumem. Imam super odnos sa njom ja vidim nju sad kao Anabelu iz devedesetih i imamo stvarno sada super odnos i tako imamo taj odnos to je stvarno super odnos. Ali razgovarao sam sa njom vezano za pesmu ona se malo umorila od tih izdavanja i ne veruje da može da bude bolje od ovoga. Ali Luna je rekla: "Tata ne pitaj ti nju ništa, napravi ti pesmu i kada bude bila gotova samo joj pokaži i verujem da će to da bude dobro - zaključio je Gagi.

