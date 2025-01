Anu Nikolić su mnogi izdali! Pevačica otkrila da su je najbliži IZNEVERILI: Zabijali su mi nož u leđa svakog dana!

Ana Nikolić kaže da je u prošlosti imala problema sa ljudima koji su joj se predstavljali kao prijatelji, ali se na kraju ispostavilo da samo žele da joj zabiju nož u leđa.

Ana Nikolić je govorila o tome kako je to pogađalo, ali je brzo ojačala.

- Svašta se dešavalo, ljudi su dolazili i odlazili. Mnogo je bilo onih koji su zabijali nož u leđa, ali sam od toga samo postala jača. Posle sam naučila da prepoznam sve to loše, i samo suzila svoj krug prijatelja - rekla je Ana.

Podsetimo, Ana je nedavno je bez dlake na jeziku govorila iskreno o svom životu. U emotivnoj ispovesti govorila je o planovima za budućnost, koncertu i novim pesmama.

- Možda ne treba da pevam o ličnim stvarima u pesmama. Godinama me jesu povređivali ali samo me ranjavaju, jer ljudi ne znaju da pucaju, bili su neki amateri. A ono što ja upravo volim, kada neko to radi kako treba.

Ponekad sam želela da uništim "Anu Nikolić" na nesvesnom nivou, sa 105 kilograma sedela sam u fotelji i nisam uspela. Ne znam kako je drugima to palo napamet, da mogu da me unište, kad ja sama sebe nisam uspela.

Autor: Nikola Žugić