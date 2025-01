Ovaj pevač sa Zlatibora ima NAJČUDNIJE IME na SRPSKOJ sceni: Ljudi mu ne veruje kada im kaže kako se zove! (FOTO)

Šok priča!

ČAJETINA - Kada roditelji biraju ime za dete često se vode i mišlju da mu možda baš ono može odrediti životnu sudbinu. Imena su razna, dugačaka ili kratka, tradicionlana ili moderna, a svako ima svoje značenje. Ipak jedno ime koje nosi pevač iz zlatiborskog sela Šljivovica poprilično je jedinstveno, jer on se zove - Omiljen.

- Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu. Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovite Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad se predstvaljam ljudima da oni zapravo ne veruju da se tako zaista zovem, ali uspem da ih ubedim na kraju, za RINU kaže kroz osmeh Omiljen Vojinović.

Za prvih pedeset i dve godine života, koliko ima naš sagovornik, doživeo je veliki broj anegdota vezanih upravo za njegovo ime, ali jednu nikad neće zaboraviti. Ona se još uvek prepričava iako su od tada prošle godine.

- Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj devojci koja mi se svidela. Mi smo tu svirali, bila je buka i gužva, i kao i sada slabo čujete sagovrnika. Ja sam njoj prišao, pružio ruku i predstavio se - Omiljen, a samo sam čuo nju kako odgovara - meni nisi, priseća se uz osmeh Omiljen.

Muzikom je počeo da se bavi pre trideset godina, a kada je započinjao karijeru u jednom kafiću u zlatiborskom kraju, vlasnica kluba u kom su svirali čuvši kako se pevač zove, odmah je krstila i orkestar nazvavši ga - Omiljeni bend.

- Ljudi koji su me posle tog upoznali, mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljeni, a da mi to nije ime. Inače, jedini nadimak kojim imam mi je upravo taj, s tim što dok me svi zovu Omiljeni supruga me zove Ljubo. Moram da kažem da su ona i moji sinovi moj najveći životni uspeh i sreća, dodaje ovaj pevač.

Svojom glasovnim sposobnostima oduševio je na jednom muzičkom takmičenju, koje daje šansu malo starijima i upravo i tamo je njegovo ime priviklo veliku pažnju.

Omiljeni za kraj dodaje da ga čitav život baš zbog tog imena prati i neka lepa, pozitivna energija, jer kad je neko Omiljeni prosto ne može biti mrgud.

Autor: Nikola Žugić