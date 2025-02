Sreću je pronašla sa njim: Ljubavni život naše manekene je uvek bio zanimljiv! Bodrila bivšeg sa tribina, a onda se udala za ovog biznismena (FOTO)

Manekenka Bojana Rajić naš svetski model, povukla se iz javnog života, uživajući u mirnoj luci sa suprugom i decom, neretko stane ispred kamera i objavi po neku fotografiju, tek da obraduje fanove, pa tako na njen račun pristiže i dalje lavina pozitivnih komentara na račun njenog izgleda. Godinama je bila u žiži ljubavnih skandala, a posle razvoda od golmana Vladimira Stojkovića skroz se povukla iz javnog života.

Rođena je 1980. godine u Cirihu. Sa roditeljima Slavkom i Desom, te sestrom Mladenkom je odrasla u rodnom gradu. S obzirom na to da su joj mama i tata poreklom iz Sarajeva, letnje raspuste je provodila kod babe i dede u Bosni i Hercegovini. U Cirihu se školovala i živela sve do 2007. godine kada se zbog manekenske karijere preselila u Beograd. Manekenstvom se aktivno bavila sve do 2012. godine. Nosila je revije poznatih domaćih kreatora, radila kampanje za modne magazine, te bila zaštitno lice mnogih dizajnera i kompanija koje se bave modom i kozmetikom. Sa 32 godine je objavila da završava manekensku karijeru, jer smatra da je „prestara za taj posao“. Ipak, odlučila je da ostane u svetu mode i posveti se kreiranju vlastitih odevnih komada.

Vlasnica je i jednog brenda nakita.

U međuvremenu je sa Sonjom Lazetić, suprugom bivšeg fudbalera Nikole Lazetića, otvorila butik „Pearls & Trash“ u Beogradu. Reč je o tzv. „concept store-u“, radnji u kojoj Beograđanke mogu da pronađu odabrane luksuzne komade odeće najpoznatijih kreatora na svetu. Butik je zvanično počeo sa radom 2013. godine, a Bojana je tom prilikom kazala da odeću nabavlja u Švajcarskoj i drugim zemljama Evrope.

U Beogradu je takođe otvorila salon lepote „Image studio“ u kome, pored brojnih tretmana za negu kose i kože, mušterije mogu da dobiju kvalitetne frizure, kompletnu šminku i trajnu depilaciju. Rajićeva ističe da nije samo vlasnica salona, nego i jedna od najredovnijih korisnica njihovih usluga.

Bila je jedan od stilista emisije „X Factor“ koja je emitovana na mnogim televizijama širom regiona. Bojanin zadatak je bio da bira odeću, šminku i frizuru za voditeljku Anu Mihajlovski. Nakon toga se pojavila u spotu za pesmu „Opet si sa njom“ pop pevačice Emine Jahović. Od 2018. godine Bojana je kolumnista i modni urednik časopisa „Bazar.

Ima dva braka iza sebe i ljubavnu aferu, danas živi mirnim životom propraćen luksuznim putovanjima.

Potsetimo, Bojana je 2009. godine stala na ludi kamen sa golmanom Vladimirom Stojkovićem,uz prisustvo svojih prijatelja, rodbine i kumova u dvoristu njihove velelepne vile. Dve godine kasnije dobili su sina Lava. Međutim, 2013. godine došlo je do kraha ljubavi koji su pratile brojne špekulacije. Razlaz je bio veoma buran, te su njihove međusobne optužbe mesecima bile glavna tema svih medija. Bojana je tvrdila da je Vladimir nju prevario, dok je on suprugu optuživao da je otpočela aferu sa Đurđevićem još dok su bili u braku.

Bojana je te optužbe demantovala, a danas ističe da je korektnim odnosima sa ocem svog sina prvenca.

- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što Lav i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da Lav ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je uzrastu deteta. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam trazila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Lav redovno viđa oca i boravi kod njega - napisala je svojevremno manekenka na svom Fejsbuk nalogu.

Bojana je zatim ponovo stala na ludi kamen sa biznismenom Branislavom Đurđevićem, 2015. godine.

Autor: Pink.rs