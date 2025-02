ARKANOVA PRVA ŽENA DOŽIVELA VELIKU TRAGEDIJU: Nakon nje je samo NESTALA, rodila mu je četvoro dece, a evo šta je sve radila u Americi

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je pre 25 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Željko Ražnatović Arkan, pre nego što se oženio Svetlanom Cecom Ražnatović, bio je u braku sa Natalijom Martinović, profesorkom španskog jezika i književnosti, s kojom je dobio četvoro dece, blizance Vojina i Nikolu i dve ćerke Mašu i Milenu. Kada joj je Željko priznao da se zaljubio u Cecu, Natalija je pokupila njihovih četvoro dece i sa par kofera napustila njihovu kuću.

"Nakon 13 godina braka s Natalijom, ja sam se razveo. Moja Maša se rodila dok sam bio u hrvatskom zatvoru. Moja žena i ja tri godine već nismo bili zajedno. Imao sam tri braka, ali nikad nisam bio ženskaroš. Nikakvih ljubavnih afera nisam imao. Za 13 godina, koliko sam bio s bivšom ženom, ništa se nije dogodilo što bi izazvalo njenu sumnju. Onda sam se zaljubio u Cecu. Rekao sam to ženi. U stvari, to se postepeno događalo. Ceca je bila uporna. Otvoreno mi je govorila o svojoj ljubavi i ja sam je polako prihvatao", izjavio je Arkan 1996. godine.

Natalija je nakon Arkanove smrti i porodične tragedije kada joj je preminuo brat, spakovala i napustila Srbiju zauvek, i u jednom trenutku joj se misteriozno gubi svaki trag. Ono što se zna, jeste da je Natalija otputovala u Los Anđeles, gde je započela novi život. Ovu informaciju otkrio je Pavle Stevović, bivši finansijski direktor svih firmi Željka Ražnatovića.

- U Americi su, u Los Anđelesu. Znam da žive teško, muče se. Natalija čuva decu, bebisiterka je. Kažu mi da se razbolela...Blizanci i Milena su svi završili koledže, rade po dva posla da bi mogli da žive, a najmlađa Maša se još školuje – objasnio je svojevremeno bivši finansijski direktor svih firmi Željka Ražnatovića Pavle Stevović.

Prva Arkanova žena posebno je sve iznenadila postupkom u danu kada je Željko ubijen. O tom događaju u jednom intervjuu pričao je pokojni pevač Zoran Kalezić.

Arkanova deca koju je dobio sa Natalijom:

- Kad je Arkan ubijen, Natalija (Arkanova prva supruga) njihova deca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sećam se suza Arkanove majke Slavke - pričao je Kalezić za "Mondo".

- Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu, a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla – nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je voleo ovu ženu (Cecu, prim. aut.). Eto to može samo jedna časna žena, kakva je bila Natalija, da kaže u trenutku kada je mrtv otac njene dece - ispričao je tada pevač.

Martinovićeva je nedavno oglasila da prodaje vilu na Dedinju i to za dva miliona evra. Ona se u međuvremenu predomislila i izdala je fudbalerima jednog poznatog fudbalskog kluba, pisao je Informer. Natalija je kuću, koja se nalazi u blizini "Marakane", oglasila na jednom sajtu za nekretnine, a u njemu je navela da vila ima 408 kvadratnih metara i da je četvoroetažna.

Takođe je naglasila da se vila može kupiti i na rate, od kojih jedna iznosi 8.579 evra. Ona je na kraju kuću izdala na četiri godine i to navodno mladi fudbaleri. Komšije su rekle da je kuću tanije iznajmljivao jedan stariji bračni par.

Autor: Nikola Žugić