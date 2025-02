Isplivala STROGO ČUVANA TAJNA! Zorica i Vesna PREVARILE ženu kod koje su živele, otkriveno i kako su se izvukle! Evo svih detalja!

Zorica Marković i Vesna Zmijanac na početku karijere živele su zajedno, a Zorica je sad otkrila nepoznate detalje iz tog perioda.

Zorica Marković je otkrila da su tada, ona i Vesna Zmijanac, prevarile ženu koja im je iznajmila stan u Beogradu. Iako se u medijima dosta spekulisalo o njihovom odnosu nakon zajedničkog života, Zorica ostaje pri stavu da se sa koleginicom nikada nije svađala.

- Ja sam došla pre Vesne u Beograd, srele smo se na jednom vašaru. Tada smo počele da se družimo, ukačile smo se odmah na keca. Tada sam našla stan kod jedne gospođe koja je živela u Puli, onda smo se Vesna i ja dogovorile da stanujemo zajedno. To su bili zaista prelepi dani, preko 30 godina se znamo. Novine pišu gluposti, nikada se nismo posvađale. Kao drugarice zamerale smo mnogo stvari, ali nikada da se vređamo, svađamo i da prestanemo da pričamo – rekla je Zorica.

Pevačica se zatim prisetila jedne anegdote kada su Vesna i ona prevarile gazdaricu koja im je iznajmila stan.

- Neko bi rekao da sam ja veći vrag od nje, ali nije tako. Gospođa kod koje smo živele imala je zimnicu, sve je bilo poređano. Ponekad pogledam, kad ono sve manje tegli ima, da li slatko, džema ili ajvara. Moja Vesna draga uzme to i maže na hleb kao da je to naše. Onda ja trčim prodavnicu da nadomestim, pa ne mogu da zamenim teglu da bude ista, pa smo to što sam kupila presipala u tegle od gospođe. Onda smo se smejale, pa smo sve pojele zajedno i ponovo kupile sve, popunile, pa gospođa nije ni primetila – kazala je ona.

