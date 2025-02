Rekli su da sam AROGANTNA i HLADNA: Aleksandra Radović stavila tačku na priče o sebi, pa spomenula i oca!

Pevačica Aleksandra Radović kaže da je više puta o sebi čula priče da je arogantna i hladna osoba, što često mora da demantuje.

Aleksandra Radović je objasnila da ljudi koji je privatno dobro poznaju, znaju da to nije istina, a onda je objasnila što se godinama pričalo da nije u dobrim odnosima sa roditeljima, tačnije sa ocem.

- Ljudi često misle da sam hladna i arogatna. Ima dosta ljudi koji tako deluju pred kamerama. Nas najbolje poznaju naši prijatelji i porodica. Mislim da je najveća predrasuda sam hladna osoba jer mogu da tvrdim za sebe da sam i previše topla. Previše sam meka i nežna privatno, ali kamere odaju drugačiji utisak - rekla je pevačica jednom prilikom za Blic, pa je potom pomenula tatu:

- Znam da se takođe pričalo da dugi niz godina nisam razgovarala sa ocem. To nije naravno tačno. Mi smo svi u skladnom odnosu, imam normalan odnos sa roditeljima, samo što je to moja intima i nema potrebe da je iznosim previše. Moji roditelji su u braku decenijama i sve super funkcioniše.

Komentarisala mlađe kolege

Podsetimo, Aleksandra je nedavno za Blic komentarisala i pesme koje snimaju njene mlađe kolege, te je istakla da li joj se sve to dopada.

- Da se razumemo odmah na početku, nisam za to da se kritikuje bilo koji žanr, u muzici i treba da se menjaju takve stvari, menjaju se i vremena, ali naravno da za pop muziku i kvalitetan zvuk uvek ima mesta. Publika dođe do njega i on do publike. Što se tiče pesama koje pevaju mlađe kolege, treba da postoji odgovornost.

Autor: Nikola Žugić