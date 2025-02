Ovo je istina o zajedničkom životu Anice i Lazara! Komšije sve iznele u javnost: Ona pravi spisak, on ispunjava želje, to je...

Osim uspeha na poslovnom polju i na privatnom im cveta cveće, barem tako njihove komšije kažu. A znate onu staru, da komšije uvek najbolje znaju.

Anica Lazić je sa Lazarom Ristovskim otpočela i zajednički život, a oni koji ih viđaju svakog dana, kažu da su veoma skladan par.

- Lazar ima godina, ali je dobrostojeći čovek. Uvek džentlmen, lepo obučen, nikad vi njega nećete videti u apa-drapa izdanju. Ne, uvek je uredan. Javi se ljubazno, prozborimo koju i on čovek nastavi svojim putem. Gospodin, u pravom smislu te reči. On ima neke svoje ustaljene navike, ustaje rano, ide u nabavku, ume sve sam da spremi, stara garda je to. Vidim kroz prozor da nešto prčka u kuhinji i sprema, a nju sam videla kako usisava - rekao nam je jedan komšija, koji je imao i komplimente za Lazarovu izabranicu, Anicu:

- Počeli su da žive zajedno, i treba, zreli su ljudi. Viđam ih često zajedno, nekad su skockani, nekad opuštena varijanta, zavisi gde idu. Svako od njih ima svoje obaveze. Ona je jedna mlada dama, skromna, pristojna, lepo vaspitana. Lazar je ozbiljna faca, a ona nije digla nos jer je sa njim, naprotiv, vrlo je kulturna. Kad smo čuli za njih, bili smo u prvi mah iznenađeni, ali znate kako, ljubav ne zna za godine, nismo mi tu da sudimo. Oni nama izgledaju skladno, idu nekako jedno uz drugo. Jedno sam ih videla na pijaci, on poznaje prodavače i vdim da ljubazno sa njima priča. Pobedili su predrasude koje su ih pratile kako će se njihova ljubav brzo ugasiti.

Reči hvale o paru ima i jedna komšinica.

- Divan su par, izlaze zajedno, verovatno je izvodi na večere, posećuju neka lepa mesta. Baš sam ih pre neko veče videla, onako nasmejani, doterani, pričaju nešto. Ona ga je nekako podmladila. Uvek ga drži pod ruku. Dolaze im prijatelji, i njenu mamu često viđam. Čini se da su baš lepo prihvatili Lazara, a i zašto da ne. On je čovek na mestu, dobar glumac. Ta razlika u godinama o kojoj svi pričaju ne mora i ne treba da bude problem, ako se oni vole, šta koga briga.

U kraju gde žive Anica i Lazar svi imaju samo reči hvale za par, i kako kažu, Ristovskog često viđaju sa kesama iz nabavke.

- Video sam Lazara pre neki dan sa kesama iz prodavnice. Mlada (Anica) verovatno napravila spisak, a on ispunjava želje (smeh). Dobar je on čovek i dobar domaćin. Lepo kuva, ume svašta nešto da spremi. Pročitao sam negde da je Anica izjavila kako nije dobra u kuhinji. On je čovek navikao da ima kuvano. Mogu vam reći da se usrećila, Lazar će je čuvati kao malo vode na dlanu - ispričao nam je jedan glumčev komšija.

Inače, Anica je nedavno otkrila zbog čega ne želi da se uda za Lazara.

Autor: Nikola Žugić