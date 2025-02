Isplivala PRVA FOTKA iz Amerike Bogdanovića i Sare Radović! Lepa brineta bodri dečka s tribina! (FOTO)

Bogdan Bogdanović definitivno je dao drugu šansu ljubavi sa bivšom devojkom Sarom Radović, a sad se pojavio i dokaz u vidu fotografije.

Kao što možete i videti, Sara je nedavno boravila u Americi gde Bogdan igra košarku, a ona ga je sa prijateljima bodrila sa tribina i na jednoj od njegovih poslednjih utaknica na kojima je igrao. Sara je očigledno vrlo srećna što se pomirila sa košarkašem, pa tokom cele večeri nije skidala osmeh od uva do uva, a i kako ne bi, kad je Bogdan na toj utakmici postigao odlične rezultate.

Kako su nama ispričali izvori upućeni u celu priču, a koji su nam i dostavili Sarinu fotografiju iz Amerike, oni su sad zaljubljeniji nego ikad i svaki slobodan trenutak koriste kako bi bili zajedno.

Podsetimo, kako su pisali domaći mediji, do prvog raskida između njih je došlo zbog daljine i različitih pogleda na život. Bogdan je u međuvremenu imao nekoliko veza, ali je doneo odluku da obnovi romansu sa Sarom sa kojom je bio oko godinu dana zajedno.

- Njih dvoje su bili zajedno do prošlog leta. Sara je išla kod njega u Ameriku, ali daljina i različiti pogledi na život učinici su svoje budući da je ona jako mlada. Sara je nedavno bila kod njega u Americi gde su popričali o svemu i obnovili romansu nakon više od pola godine - dodaje izvor.

Inače, košarkaš važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca, a na njegovu harizmu pale su i neke poznate dame.

Pre pomirenja sa Milicom, Bogdan je smuvao i izvesnu Milicu iz Novog Sada, koja mu je bila i najveća podrška tokom prošlogodišnje Olimpijade u Parizu.

Pre njih, Bogdan je bio u vezi sa lepom dizajnerkom i manekenkom iz Amerike Britani Netom, koja je bila prva pratilja na izboru za "Mis Nju Džersija". Njegova prva ljubav bila je Anja Škuletić, koja je sada u braku sa manekenom Dušanom Šušnjarom sa kojim ima ćerku.

Jedno vreme je uživao i sa glumicom Jovanom Stojiljković, a do raskida je došlo, kako se pisalo, zbog udaljenosti, jer dok je on živeo u Americi, Jovana je u Srbiji gradila karijeru. Bogdanović je bio i sa teniserkom Olgom Danilović, ćerkom Predraga Saše Danilovića i to od 2018. do 2020. godine.

Autor: Nikola Žugić