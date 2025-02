Do 18. godine sam spavao sa bakom u sobi: Aca Sofronijević progovorio o svom odrastanju, pa priznao: Osam godina mi je...

Aleksandar Sofronijević već dugo je najpoznatiji harmonikaš ne samo u Srbiji već u regionu, ali i pored ogromnog uspeha u muzičkom svetu, ne zaboravlja detinjstvo, koje nije bilo tako lako.

Kako je ispričao Aca Sofronijević u jednoj emisiji, školske dane pamti po sendvičima koje mu je donosila baka, ali i po tome što je s njom delio sobu budući da nije imao svoju.

- Do osamnaeste godine sam spavao s bakom u sobi. Nisam imao svoju, tako je bilo i to mi nije predstavljalo nikakav problem. Baba mi je punih osam godina donosila sendviče na veliki odmor. Ako sam išao pre podne u školu, ona je dolazila u devet ujutru, a ako sam bio popodnevna smena, dolazila je oko tri sa sendvičima - ispričao je poznati muzičar, koji je potom govorio o tome zašto je najangažovaniji muzičar sa srpske scene.

Napornim radom postao je uspešan muzičar za kojeg se čula i van naše zemlje

- Postavili smo vrhunski standard zvuka, zabave i kvaliteta. To ljudi prepoznaju, znaju da srpske svadbe sviramo na vrhunski, kraljevski način. Ispoštujemo svakog gosta, svako slavlje i to ljudi prepoznaju. Novac je tu najmanje važan - rekao je Sofra, koji se potom dotakao bakšiša:

- Nedavno mi je bio majstor, kačio sam neke dresove na zid. Imam Jokićev i Mesijev dres, hteo sam da to obeležim, a taj čovek je sve lepo i pedantno uradio. Naravno da ću da ga častim. Isto tako volim da ostavim bakšiš na pijaci, majstorima, čoveku koji mi opere automobil. To je narodni novac, on treba da kruži, to tako treba, to sam naučio od bake - ispričao je poznati harmonikaš u emisiji "u ringu" , i iskreno progovorio o višku kilograma s kojim se dugo borio.

- Imao sam 128 kilograma svojevremeno. Majka mi je vezivala patike jer nisam mogao sam to da uradim. To je na sreću iza mene, ali volim da se podsetim tog vremena i da kažem da je moguće postati bolji uz odricanja i trud - zaključio je Aleksandar.

Poznat kao veliki rodoljub, Sofronijević ističe da je Srbija zemlja velikih mogućnosti.

- Srbija je najlepša zemlja na svetu. Putovao sam dosta, radio u nekim lepim zemljama, ali od Srbije nema lepše. Ako si uporan, ako svaki dan radiš i imaš svoj cilj, uspećeš. U ovoj zemlji sve može da se napravi, samo ako želiš - naveo je Sofronijević.

Autor: Nikola Žugić