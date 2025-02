ORILO SE! Viki ušla u klinč sa ovom članicom žirija, ona joj odbrusila: Ja sam majka maloletnika, ne teraj me na nasilje

Veliki uspeh u takmičenju “Zvezde Granda“ doživela je Danijela Ritan, iz Marijinog tima, a koja je za izvedene pesme “Minus i plus“ i “Šakom o stol“ osvojila maksimalan broj glasova.

U prvom krugu Danijela se nije posebno proslavila, već je sa dva dobijena glasa otišla u baraž, a iz kog je izašla kao pobednica i završila u Marijinom timu.

Njen protivnik u večerašnjem duelu bio je kandidat iz tima Viki Miljković, Kerim Pušilo, koji je takođe ostavio sjajan utisak na žiri izvedbom pesama “Nedelja“ i “Niko i neko“, te osvojio četiri glasa.

Ceca Ražnatović dala je glas oboma, iz razloga što su prema njenom mišljenju bili kompletni u ovom izdanju.

–Lepo je počelo veče sa njima, jako mi se dopalo, jedino mislim da je Kerim mogao više da dobije glasova, bio je baš tačan i dobar. Ma oboje ste bili fenomenalni, Danijela ti si i prelepo izgledala, moje čestitke- prva je komentarisala Ceca.

Iako je i Snežana Đurišić podržala oba kandidata, učinilo joj se da ovaj finalni rezultat nije bio fer i ispravan.

-Drugi kandidat odnosno Kerim je u ovom duelu bio bolji. Ali, uvek ima ali, intonativno si devojko bila li-la, generalno dva dobra kandidata samo mislim da je broj glasova trebalo da bude obrnut- iskrena je bila pevačica.

Ni Đorđe David nije mogao da se odupre mišljenju da je Kerim zaista bio bolji učesnik ovog duela, pa obrazložio svoje viđenje stvari.

-U prvoj pesmi ste bili nekako jednaki, i dobri i grešili ste. A drugoj pesmi je Kerim izdominirao, trebalo je da bude 6:6, dominantniji si, a Danijela je sebe ukopala niskim tonalitetima, a znam kako pevaš i kako možeš- dodao je Đole.

Za razliku od većine kolega, Miligram je prednost dao samo Danijeli, koja je u ovom duelu na njega ostavila bolji utisak.

–Danijela prva pesma jeste bila bolja, ali glasao sam zbog te energije koju si pokazala, sigurnosti i lepote, ali u drugoj pesmi je bilo previše energije pa su zato i isplivali falševi. Moraš da naučiš to da kontrolišeš- počeo je izlaganje Mili, pa se obratio Kerimu:

-Džej je bio preambiciozan, ti jesi odličan kandidat, bori se u baražu. Dobro pevaš, imaš sve elemente ali ne osećam tu emociju u priči koju daješ.

Dragan Stojkoivć Bosanac pohvalio je Danijelinu boju glasa, njenu borbu ali i fizički izgleda na koji niko nije ostao imun.

–I to se traži u ovom poslu, jasno ti je sve, a bilo je i falša kol’ko hoćeš, ali to je sastavni deo pevanja. Što se tiče drugog kandidata ti imaš problem vokala “a“, ali ti jako lepo pevaš. Svi vokali odlični ali “a“ ti je mekatav, i ako to popraviš dobićeš još raskošniju boju i interpretaciju– rekao je Bosanac.

Sa stanovišta Ane Bekute, Danijela Ritan je večeras bila jača karika, te joj je zbog toga i dala glas prednosti.

–Kerime, imaš divan pristup, lepo pevaš, ali u prvoj pesmi nisam čula nijedan ukras, nedovoljno emocije, nisi mi dočarao Džeja. A druga pesma bez strasti, hladnjikavo, zato ti nisam dala glas. Ti možeš, samo si omašio pesme– zaključila je Bekuta.

Voja Nedeljković za kraj je dao reč mentorkama Mariji i Violeti, od kojih je prva bila presrećna, dok je druga žalila svog kandidata.Marija je tada pokušala da objasni ono što se diskutovalo među članovima žirija, tačnije navodi da je Kerim trebalo da dobije više glasova.

–Poenta je da sam ja Danijeli dala lakši program, i sve sam joj verovala. Ona je to izvela 10/10. A Kerim koji je verovatno veći potencijal narodnjački, delovalo je sve na silu, nisam ti verovala, nekako mislim da su pogrešne pesme- rekla je Mara, na šta se Viki nadovezala:

–Znaš kako bi mu verovala da je tvoj kandidat, ajde ćuti tu. Samo bi pričala da je vrhunski.

Na Violetine reči, nekadašnja Marija odgovorila bi ko zna kakvim opaskama, međutim pevačica nije dozvolila da se stvari otmu kontroli, pa je koleginici poručila samo jedno.

–Viki, molim te, ja sam sad majka maloletnog deteta, ne mogu da propagiram nasilje prema tebi, molim te, ne budi to biće u meni, ne želim to da radim– smejala se Mara pokušavajući da odoborovolji Viki.

Uprkos svemu, Viki nije htela da popusti pa nastavila svoju borbu za svog kandidata, koji je prema njenim rečima oštećen od strane Milija i Ane Bekute.

-Mili ne čuje i to je opštepoznato. A kod Ane vladaju lični animoziteti, što ne bi trebalo, a ja to sa njenim kandidatima nikad neću uraditi- poručila je Viki.

Autor: M.K.