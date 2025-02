DUGUJU MI STO DVADESET MILIONA DINARA: Elma Sinanović prolazi kroz pakao, izdali je najdraži posle smrti supruga, prete da joj ODUZMU FIRMU!

Šok!

Reporter emisije ''Premijera vikend specijala'' Nemanja Vujičić, razgovarao je sa pevačicom Elmom Sinanović, koja je progovorila o novim pesmama i daljim planovima u svojoj karijeri.

Šta se dešava sa novim albumom, priča se da je u njega uloženo koliko i u luksuzan stan u elitnom naselju, da li je to tačno?

- Krčka se nešto, polako. Ne bih o tome koliko košta. Još uvek razmišljamo da li će odmah sve biti puštene, ili jedna po jedna.

Da li postoji pesma koju si skupo platila, a da se nije isplatila?

- Sve pesme sam dosta platila. Sve pesme su moja lična karta i posebne sui na svoj način.

Da li ti se desilo da neko uzme pesmu, koju si ti želela?

- Desilo se jednom da mi je jedna osoba otela pesmu. Ne bih da ga imenujem sad, pevač je u pitanju. Nemam nameru da budem u centru pažnje zbog toga. Bitno je da ja nisam nikom otela ništa. Inače, trenutno imam drugi problem. Firma mi je oteta, to se desilo nakon što mi je muž premino. U tolikom problemu u kom sam se našla, ljudi kojima sam verovala su rešili da me izdaju. Međutim, pravda je na mojoj strani. Neće me dobiti na sudu. Duguju mi sto dvadeset miliona dinara.

Autor: S.Z.