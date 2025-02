MRZIM DA TRENIRAM I DA SE ŠMINKAM: Stoja otkriva da uživa jedino u pravom hedonizmu, pa priznala da li joj se muškarci udvaraju!

Dala svoj sud!

Reporterka emisije ''Premijera vikend specijal'', Katarina Rogojević, razgovarala je sa pevačicom Stojankom Novaković Stojom na aerodromu, koja je progovorila o svojoj karijeri.

- Kako je bilo u Cirihu?

- Fantastično, zaista. Izuzetno me poštuju kao izvođača i to jako cenim. Drago mi je da su moje pesme slušane, to je najveća čast.

Poznato je da nastupate kad to želite. Zbog čega niste voljni da se pojavljujete redovno?

- Upravo tako. Nastupam kad mi to odgovara. Želim da radim koliko mogu i da uživam koliko želim. Radim stvari koje volim, oblačim se kako želim i to je jasno. Mrzim da se šminkam, mrzim dijete i da se sređujem. Ne volim da treniram, te moram da pazim na svoj izgled kad nastupam.

Da li vam se udvaranju muškarci?

- Ne znam šta se dešava sa muškarcima. Gotovo da ne prilaze. Ja sam zauzeta žena, ne mislim d

Kada možemo da očejujemo novu pesmu?

- Izlazi nova pesma, koja će se zvati ''Instituacija''. Namenjena je ženama, koje moraju same sebi da budu institucija.

Autor: S.Z.