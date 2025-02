Nikad mi nije odmagao: Mia Borisavljević progovorila o braku sa pevačem Bojanom Grujićem, pa otkrila nepoznate detalje iz svog života!

Bez dlake na jeziku!

Jedna od najlepših pevačina na našim prostorima, Mia Borisavljević gostovala je u emisiji ''Premijera vikend specijal'', te je voditeljki Bojani Lazić otkrila kakve poslovne planove ima za naredni period, ali se osvrnula i na nepoznate detalje iz privatnog života.

Je l' istina da si opterećena disciplinom?

- Istina je. Ne samo kada je reč o fizičkom izgledu i radu na sebi spolja, već sam svakodnevno fokusirana na sve što smatram važnim. Imam nekoliko poslova, te moram da vodim brigu o svemu.

Koliko se tvoj život promenio poslednjih deset godina?

- Jeste, dosta, što je i normalno. U svakom smislu se promenio i veoma sam zadovoljna. Što se tiče mog posla, taj neki ''pečat'' po kom me ljudi znaju se ne menja. Počela sam da se bavim pevanjem pre više od dvadeset godina.

Mnogi ljudi misle da si se povukla sa estrade, da li si razmišljala o tome?

- Bilo je promena u mom životu. Ostvarila sam se dva puta kao majka, a pored toga sam i pokrenula svoj biznis. Tek sad osećam da mogu da balanskiram i jednim i drugim poslom. Pre dva dana sam otvorila i tiktok nalog, videćemo kako ću tu proći. Izdala sam pesmu ''Normalna''. Dosta devojaka mi je pisalo i rekle su mi da su zadovoljne mojom novom numerom.

Gde si najviše znanja u vezi posla stekla?

- Svakodnevno se uči. Pevanje nije toliko lako koliko ljudima deluje. Veoma je kompleksno. Takođe, kada je reč o mom privatnom biznisu, mora se biti u toku i pratiti žene. U školama se ne nauči ono što se nauči u praksi.

Ti si od 2022. godine u braku. Kada ste Boja i ti započeli emotivnu vezu?

- Naša veza je krenula nakon što smo počeli da nastupamo zajedno. Mi i dan danas nastupamo zajedno. Međutim, on ima dva privatna biznisa, zbog toga ne nastupa toliko često. Meni je lično lakše kad je on pored mene i dok nastupamo zajedno. On je uvek bio moja podrška. Nikad me nije sabotirao i odmagao mi. Bojan i ja smo svesni da smo mi dobar par. Uvek je sve bilo uspešno što smo radili.

Da li kuvaš?

- Da, kada je potrebno da snimim za Titktok ili Instagram, tada kuvam. Bojanova i moja mama često pomažu, a imamo i ženu koja se brine o tome, zato

Autor: S.Z.