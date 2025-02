Ne bih gostovala sa tim ljudima, samo sa normalnim... Lepa Lukić žestoko udarila na dreg kraljice (FOTO)

Mediji su sada stupili u kontakt sa kraljicom narodne muzike, pevačicom Lepom Lukić, koja je dala svoje mišljenje o dreg kraljicama.

Među izvođačima koji su se ove godine plasirali na takmičenjeza pesmu za srpskog predstavnika na Evroviziji 2025 našla se i grupa "Harem Girls", koju čine dreg kraljice. Njihovo učešće podelilo je javnost, ali i srpsku estradu. Dok jedni smatraju da je sve to šoubiznis, drugi nisu ljubitelji.Mediji su sada stupili u kontakt sa kraljicom narodne muzike, pevačicom Lepom Lukić, koja sje dala svoje mišljenje o dreg kraljicama.

- Nezgodno je da ja nešto pričam, jer će odmah skočiti: "Šta ona ima da komentariše!" Neću da se zameram ni sa kim, čim kažem mišljenje onda sam odmah sve rekla. Neka radi ko šta hoće, ako će da prihvate njih takve, da se oblače u žene, pa neka prihvate, ne mogu ja da zabranim. To oblačenje u žensko znate da je ovde... Narod ovde nije za to. Ja nisam ni za šta, ni za to ni za ono. Ne pratim to takmičenje i neću da se zameram - izjavila je pevačica.

Lepu su pitali da li bi, da je pozovu, delila binu ili gostovala u nekoj emisiji sa članovima grupe "Harem grls".

- Da delim binu sa njima? Pa niko me to ne bi ni zvao niti razmišljam da li bih ja to prihvatila. Sigurno ne bih prihvatila. Ne bih ni gostovala u emisiji, jer ja hoću da gostujem sa normalnim narodom, a sa tom gologu*ijom, ne - rekla je Lepa.

Podsetimo, Lepa Lukić je pre 15 godina snimila sa Bokijem 13 duet, a takođe je sa njim bila bliska u jednom rijalitiju, te su mnogi nisu očekivali da će sada ovako reagovati na dreg kraljice.

Autor: M.K.