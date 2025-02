Đina Džinović završila na infuziji: Harisova ćerka zabrinula javnost svojom objavom (FOTO)

Šok!

Đina Džinović, ćerka folkera Harisa Džinovića i kreatorke Meline Galić, objavom na Instagramu je objavila fotografiju je zabrinula sve svoje pratioce.

Naime, Đina je objavila sliku na kojoj vidimo kako prima infuziju i to kako bi pojačala imunitet.

Što se težine tiče, Đina izgleda veoma vitko, ali o kilaži retko govori, ali je svojevremeno pričala o toj temi.

"Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofalne probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je. Dohvatio me je između ostalog i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar, " rekla je Đina.

