Zaradila sam za tri nekretnine: Pevačica otkrila u šta ulaže novac, pa prozvala pojedine koleginice

Pevačica Zorana Mićanović kaže da je od honorara koji je zarađivala na tezgama uspela da zaradi za tri nekretnine.

Naime, Zorana je ispričala da uvek pametno ulaže novac, te je pomenula i druge pevačice koleginice, pa im je dala dobar savet da i one rade isto što i ona.

- Što se mojih stanova tiče, stvarno ulažem u nekretnine i u svoju karijeru. Za sada imam tri nekretnine. Treba da se radi, a pevačice umesto na krpice treba da ulažu u karijeru. Krpice se potroše i to treba znati - rekla je Zorana, pa je potom dodala:

- Navikla sam da nosim miniće i kratko, ali nikad nije kasno za promenu i da nešto drugačije obučem. Inače ne nosim bodijeve, ali dekolte i kratke suknjice su uvek u redu.

Zorana je potom otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim dečko MC Stojanom.

- MC Stojan i ja smo u dobrim odnosima, kolege smo i nema zle krvi. To je najbitnije. Rekla sam mu da prestane da pije i konačno je to uradio i mnogo mi je drago zbog toga. Drago mi je da je doneo dobru odluku. Ja inače ne pijem alkohol, svi pričaju da niko ne pije, ali to su samo priče. Na nastupima jasno vidim da li se pije ili ne, a svi kad ih pitate, kao ne piju.

Autor: N.B.