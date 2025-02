Oduševila sve: Cecin stajling ostavio bez teksta! Pojavila se u miniću, sve oči uprte u nju (FOTO)

Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na još jedno snimanje "Zvezda Granda".

Ceca Ražnatović za ovu priliku obukla je braon, kožnu mini suknju koja se kopča sa prednje strane i sako u istom dezenu, a ono što su mnogi primetili jeste to da joj se poslednje dugme na suknjici otkopčalo.

Ispod sakoa je obukla crnu rolku, a kratke braon čizmice su se savršeno uklopile u njenu odevnu kombinaciju.

Naočare za sunce je ponela kao modni detalj, a u ruci je imala skupocenu torbu.

Ceca Ražnatović, nedavno je otkrila kako je liniju dovela do perfekcije.

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je.



Autor: N.B.