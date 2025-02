Povređena sam, pijem lekove: Ivana Nikolić progovorila o problemu koji je muči, a evo u kakvom je odnosu sa Sanjom Vučić

Ivana Nikolić pred nastup u jednom prestoničkom lokalu govorila je za medije, te je tom prilikomb između ostalog otkrila u kakvim je odnosima sa bivšom koleginicom Sanjom Vučić.

Ivana je na početku razgovora istakla da su njih dve u dobrim odnosima

- Trebalo je da joj se pridružim. Naravno da smo se pozdravila. Razmenjivale smo i poruke, naravno. U super smo odnosima i uvek se rado javimo jedna drugoj.

Pevačica je prokomentarisala da joj je žao što nije srela Čolu na proslavi, a onda je otkrila kakav je on privatno pošto ga poznaje od ranije.

- Jako je otvoren za razgovor. Svi oni koji su ozbiljno postigli u životu najbolji su za saradnju i razgovor. I nekako su najopušteniji. Ja sam popričala sa Čolom pred izlazak na binu. Puno mi je to značilo u tom trenutku.

Ivana se osvrnula na privatan život, te ispričala da li joj je nekada teško u četiri zida.

- Ja sam sad povređena inače, ali to niko ne zna... Na lekovima sam. Tako da sam navikla da uvek kad sam među kolegama, i kad se nešto lepo dešava, oni mi prenesu lepu energiju i to bude super. Neverovatno, ali upijam energiju ljudi sa kojima se družim i sa kojima sam okružena, sad sam super. I zašto da budem namrštena. Kad budem plakala i tad ćemo da se isplačemo kako valja i da imamo taj intervju. Ume da me rasplače film, knjiga, moram to da promenim kod sebe.

Na pitanje da li je zaljubljena, pevačica je rekla:

- Iskreno, nisam. Volela bih da budem, i nekako sam obećala sebi da ova godina bude moja u svakom smislu tako da hajde da se nadamo da će i u ljubavnom smislu biti dobra.

Budući da je ovih dana Evrovizija neizbežna tema, Ivana je otkrila šta misli o ovogodišnjim kandidatima koji su u trci za prestižno takmičenje.

- Ko god da pobedi, Evrovizija je takvo iskustvo, ja bih volela da mi se ponovo desi. Ozbiljno iskustvo, tolika profesionalnost u jednom projektu,sve je u sekund organizovano, to stvarno svako treba da doživi tako da ja svim učesnicima želim apsolutnu sreću. Neka guraju napred ko god da pobedi svaka mu čast. To će mu biti najbolje moguće iskustvo u životu i sigurna sam da će i oni poželeti da se vrate na tu famoznu scenu jer to je kao da nastupaš pred ne znam koliko miliona ljudi, ja se sećam te Evrovizije dan-danas.

Autor: N.B.