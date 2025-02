UŠLA U OSMU DECENIJU ŽIVOTA, A NA PLAŽI I DALJE NOSI DVODELNI KUPAĆI: Naša poznata pevačica otkrila tajnu svog mladalačkog izgleda (FOTO)

Goca i dalje žari i pali!

Goca Lazarević (70) otkrila je jednom prilikom kako uspeva da u osmoj deceniji ima vitku figuru. Pevačica je otkrila kako se hrani kako bi održala vitku figuru, ali i poboljšala stil života.

- Više vodim računa o tome šta unosim u organizam, zbog toga što se manje trošim i metabolizam se promenio. Primetila sam kod sebe obline, nekada sam bila violina, sada sam viola. Ne dozvoljavam sebi da se ugojim, malo mi se dogodilo da se ubucim i opustila sam se za vreme korona virusa. Više vremena provodimo kod kuće, to je manje kretanja i samim tim više jela. Uvela sam u svoj režim ishrane autofagiju, jer sam čula da to odlično radi. Osam sati možete da jedete šta želite, a onda šesnaest sati ništa, samo čaj i voda - rekla je pevačica za "Lepa i srećna" i dodala:

- Nema goreg rada od nerada, a ako već ne radimo onda treba i manje da jedemo. Izgovori su čudo, kad god imate vremena mislite na sebe. Kad god čovek misli na sebe i voli sebe, on uvek nađe vremena da se posveti sebi. Ljudi obično kažu - ne mogu da šetam sam, ja uvek sama šetam i to mi najviše prija. Sami sebi tražimo izgovore, a to ne bismo smeli.

Autor: M.K.