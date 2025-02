ACA SOFRONIJEVIĆ SE OŽENIO, PA SKINUO BURMU: Sad otkrio zašto mora da skida prsten s ruke, spomenuo i Nikolu Jokića

Kad radi ne nosi burmu.

Aca Sofronijević pre nekoliko meseci stao je na "ludi kamen" sa Kosanom Stišović, a ubrzo nakon toga pričao je o tome zbog čega ga na nastupima viđamo bez burme. Svoje uzbuđenje povodom svadbe Aca nije krio, a o tome koliko je zaljubljen što je osvojio lepu Kosanu govori i njegova objava na društvenoj mreži upravo na taj dan.

- Najlepši utorak ikada. Hvala Bogu na svemu. Mlada, evo nas - rekao je Sofra malo pre nego što je otišao po svoju izabranicu.

Venčanje je održano u jednom poznatom prestoničkom restoranu, gde se uz dobru muziku veselilo mnogo njegovih kolega i prijatelja.

Pre spektakularnog slavlja Sofra i Kosana venčali su se i pred Bogom u Hramu Svetog Save, a šarmantni muzičar dugo nakon toga bio je pod utiscima.

Naime, harmonikaš je pre izvesnog vremena otkrio kako protiču prvi bračni dani i da li je teško svirati sa burmom.

- Moram da kažem da jeste. Burma je prelepa. Zaista hvala mom kumu koji je prešao mnogo nekih hiljada kilometara da ovo donese, ali neću moći da sviram sa burmom definitivno. Tako da, kako Nikola Jokić stavlja tamo na pertlu, ja sam našao jedno mesto na harmonici koje, kada se vezuje onaj kaiš, to ne može da se otvori nikad. Tu će ona da bude dok ja sviram i onda kada se to završi, naravno, vraćam je na mesto i idemo dalje - zaključio je on.

Nakon svadbe muzičar je prokomentarisao kako je sve izgledalo.

- Utisak je fenomenalan, presrećan sam, cela porodica je oduševljena, svi nam kažu, što nam je velika čast, da se nikad nisu bolje proveli. Zvonko Bogdan je bio fantastičan, svi su od srca pevali, jedva su čekali moju svadbu. Ja sam se opasno dobro proveo na svojoj svadbi. Na kraju je zapevala Aleksandra Prijović, ona i Filip su nas ispoštovali do daske - rekao je i dodao:

- Svi su pevači otpevali po blok, Saša Matić, Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Slavko Banjac, čak je i Savo Milošević otpevao jednu pesmu. Moje kolege su otpevale po jednu pesmu, a nakon što je izašla torta, svako je uzeo instrument i mladi smo pevali pesmu “Kosana”. Bilo je jako emotivno, kada smo se jutros probudili, samo smo se pogledali, izljubili i malo isplakali od sreće.

