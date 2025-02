ELEKTRA ELIT SE GUŠI U SUZAMA: Iznela istinu o ljubavnom partneru, evo šta se izdešavalo

U velikoj ispovesti za medije, otkrila je koliko novca troši na negu i lepotu, a cifra iznosi čak 30.000 evra.

Transrodna pevačica Elektra Elit je otvoreno govorila o tome da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, koja je tamo legalizovana, a kako je vrlo uspešna u tom poslu, sebi je uspela do danas da obezbedi lagodan život.U velikoj ispovesti za medije, otkrila je koliko novca troši na negu i lepotu, a cifra iznosi čak 30.000 evra.

- Održavanje mog izgleda u periodu od tri meseca je vrlo skupa investicija. Svi znamo koliko koštaju danas estetski tretmani, kvalitetan botoks i tako to, ali ako ćemo da uzmemo recimo godišnji prosek, to iznese otprilike oko 20 ili 30 hiljada evra.Naravno da bi neko sad rekao da su u pitanju velike cifre, to jeste istina. Ako se poredi sa na primer nekon ženom koja radi u fabrici, jeste velika razlika u potrošnji novca. Radnici i treba da ostanu u fabrikama, ja to poštujem. Nema šta, ali ja sam ovo što jesam, uvek ću biti prostitutka, mogu slobodno da kažem i u narednom životu.

Ona je potom kroz suze govorila o emotivnom partneru, te je otkrila da je srećna, a svaki odlazak u Sarajevo joj je bolan zbog rastanka upravo sa čovekom koga voli.

- Što se situacije na emotivnom planu tiče, stabilna je situacija. Ne mogu nikad da se kunem u nekoga, ali sam srećna da sam pronašla svoju ljubav. Taj neko, ako je nije pronašao neka je traži. Mislim da sam pronašla najboljeg čoveka za sebe. Sad plačem od sreće, ali tako je kako je. Sa knedlom u grlu govorim o svemu ovome. Kad se vratim iz Sarajeva bude mi teško, upravo zbog tih rastanaka. Upoznali ste sada i Elektru iz nekog drugog ugla, ovo je moja emotivna strana - rekla je ona.

