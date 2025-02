Udaje se Jelena Rozga za sina Tončija Huljića: Otkriven plan venčanja koje će se odigrati na DVE LOKACIJE

Pevačica Jelena Rozga se navodno udaje za sina Tončija Huljića, Ivana.

Svečana ceremonija, kako pišu mediji, biće upriličena u Splitu na jesen. Na zabavi će biti porodica i najbliži prijatelji, pa će pozivnice stići na oko 500 adresa.

Jedno venčanje će biti u Hrvatskoj, a drugo na egzotičnoj destinaciji. Trenutno je licitacija u kući Rozge i Huljića da li će to biti popularni Maldivi ili Bali.

- Sve se više čuju svadbena zvona kod Jelene i Ivana. Ona je toliko dugo čekala pravog izabranika i on je tu. Ostalo je samo da zvanično kažu kad će biti venčani i da pozovu svoje prijatelje i porodicu da budu svedoci njihovoj ljubavi u najlepšem trenutku, a to je svadbena ceremonija. Bilo je reči da će to biti na leto, ali sva je prilika da će biti na jesen - priča dobro obavešten izvor blizak paru.

Pevačica i naslednik čuvenog kompozitora započeli su vezu tokom rada na njenoj pesmi "Od čega sam ja", a Ivan je bio podrška Jeleni i tokom njenih decembarskih i januarskih koncerata u beogradskom Sava centru.

Podsetimo, i sama Jelena je priznala da je zaljubljena do ušiju.

- Nisam više solo igračica. Gledam u najlepše plave oči. Sve je mnogo lakše s obzirom na to da radimo isti posao. Meni je sve najlepše na njemu. Mama ga obožava i tata, stari Rozga, isto. Sličan je Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko - rekla je za In magazin letos Rozga opisujući svog partnera.



