Mariju Mikić umalo prevarili i UZELI NOVAC! Naša pevačica otkrila šta je doživela s mužem u Dominikani: Kad smo to videli, nismo više izašli! (FOTO)

Pevačica Marija Mikić nedavno je sa suprugom Jovanom Pantićem bila u Dominikanskoj Republici, a sada je otkrila sa čime se suočila na ovoj egzotičnoj destinaciji.

Marija Mikić je bila na romantičnom putovanju sa svojim suprugom Jovanom, a sada je odgovarajući na pitanja svojim pratilaca na društvenim mrežama, podelila utiske sa ove destinacije. Marija je delila prelepe prizore sa plaža i pokazivala kako se ona i nejn izabranik provode. Ipak, kako kaže, suočili su se i sa neprijatnim situacijama.

- Dominikana je jedan raj na zemlji, ali poprilično siromašna država. Ako ste u rizortu to ne možete da vidite i osetite, ali gde god da kročite izvan, probaće da vas prevare i uzmu novac, od izleta do suvenira i kokosu na plaži. More je predivno, klima je predivna, sve nas je poslužilo kako treba, ali smo ovaj odabrali da bude "penzionerski" da baš baš odmorimo. Bili smo na 2 izleta, videli kako stoje stvari na ulicama i više nam se nije izlazilo iz našeg raja. Eto, napisala je Marija Mikić.

Autor: Nikola Žugić