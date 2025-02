Pevačica Tina Ivanović razvela se od Zvezdana Anđića nakon 25 godina braka.

Tina Ivanović je otkrila da je sa Zvezdanom ostala u dobrim odnosima, a pevačica nije htela da otkrije kome je pripala njihova porodična vila u Malom Mokrom Lugu.

Inače, kuća Tine i Zvezdana vredna je oko 650.000 evra. Nekretnina ima čak 1.800 kvadratnih metara kako stambenog, tako i poslovnog prostora, i čak 20 ari placa.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Ekipa emisije "Paparaco lova" jednom prilikom je usnimila pevačicinu vilu ispred koje se nalazi radnja opreme za vodovod, a nije poznato da li je ona u njihovom vlasništvu. Podsetimo, oni su velelepnu kuću pre nekoliko godina postavili na oglas, tražeći za nju 2.000.000 evra.

Tina: "Ne bih da pričam o tome kome je ostala kuća"

Podsetimo, Tina je nedavno pričala o krahu braka i bivšem mužu, a kako je tada istakla on je bio najzaslužniji za njenu karijeru.

- Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga - rekla je Tina u emisiji "Premijera vikend specijal" i dodala:

- Ja u istom kraju živim, ne bih da komentarišem kome će ostati kuća - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić