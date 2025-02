Boki 13 PRIMLJEN U BOLNICU! Ovo su detalji njegovog zdravstvenog stanja!

Šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nakon izlaska iz zatvora krajem 2023. godine, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Tokom četiri i po godine boravka u zatvoru, Boki 13 je pretrpeo više operacija i sada je na kućnom lečenju. Nakon puštanja na slobodu, njegovo stanje se nije stabilozovalo, pa se šoumen susreo sa nizom komplikacija. Domaći mediji su sada stupili u kontakt sa Bokijem 13, koji je rekao da se trenutno nalazi u bolnici, gde prima svoju terapiju.

- Sada sam u bolnici, primam svoju terapiju. Moj organizam loše prihvata terapije. Doktori su mi rekli da moram da primam jednu vrstu terapija nekoliko meseci, pa onda prelazim na drugu vrstu. Menjaju mi se terapije stalno, imam jedne standardne koje primam, a druge se menjaju i tako - izjavio je Bojan.

Boki je zatim otkrio da je stres najviše uticao na njegovo stanje.

- Ja imam više dijagnoza, operisan sam i sada je to malo... Zadnju dijagnozu koju sam dobio je intestinalna metaplazija želuca i tankog creva. Nakon loših uslova u zatvoru moje stanje se pogoršalo, tada je došlo do komplikacija. Stres ima najveći uticaj na moje zdravlje - rekao je Boki 13 za Informer.

Podsetimo, Boki je nedavno odlučio da stavi tačku na spekulacije o svom zdravstvenom stanju i oglasio se putem društvenih mreža.

- Da bi prestale špekulacije i dezinformacije, evo ja ću da vam kažem. Da, tačno je, posle hirurških intervencija, nataloženog stresa, komplikacija, silnih svakodnevnih terapija i moje svakodnevne borbe sa bolešću, kosa mi je opala i stavljena mi je veštačka. Nadam se da je jedna grupa pojedinaca zadovoljna i srećna... I dosta mi je da mi komentarišete bolest i zdravlje. Samo ja znam kako mi je i kako sam. Dodatno vas molim i tražim da ne budem predmet vašeg sažaljenja, tražim jedinstveno, dostojanstveno, uzdržano i ljudsko ponašanje. Ja sam bio i ostaću borac, a pojedincima koji se raduju, komentarišu i šale se sa mojom bolešću želim sreću, trebaće im, karma je ku*ka - napisao je on na svom Instagram profilu.

Inače, jednom prilikom je makedonski šoumen Boki 13 otkrio bolne detalje iz svog života, o kojima je javnost godinama unazad spekulisala, ali i svom boravku u zatvoru.

- Bilo je jezivo. Napolju je bilo toplo vreme, a kroz moje telo je prolazila jeza. Od stresa nisam mogao da dođem sebi. U zatvoru sam upoznao prijatelje. Tamo imam prijatelje i dan danas. Smenjivale su se emocije u meni, ali detaljno o tome će biti prikazano u mom filmu. Nemaš slobodu, jedostavno. Ne možeš da vidiš drage ljude. Majku, oca, nekoliko dragih ljudi. Uskoro će Srbija saznati ko je osoba koja me je moralno, materijalno i emotivno uništila. Osoba je iz Beograda. On me je pokrao, tad sam video šta znači ljudsko dno. Šta mi je ukrao, kako je sve izgledalo, saznaće cela Srbija. Monstruozno je ono što sam ja doživeo.

Bokiju je nekoliko puta život visio o koncu, imao je i operaciju želuca, a sada je otkrio kako je sve to izgledalo:

- Jezivo, veoma jezivo. Meni se zdravstveno stanje pogoršalo u zatvoru, nisam imao uslova ni da se lečim, kao što bi trebalo. To ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju, eventualno onima koji su kumovali tome da ja budem iza rešetaka, kako bi spasili svoje političko du*e. Bilo mi je teško, razmišljao sam samo kako da spasim živu glavu, jer sam ja bio na ivici života zbog opšteg zdravstvenog stanja. Sada tražim pravo na lekove koji su mi neophodni. Nadam se da će se ovo zlo završiti i nadam se da ću ponovo biti slobodan u svakom smislu. Očekujem to, a kada će se to desiti, to ne znam. Idem dva puta na terapiju. Donekle sam srećan, koliko mogu da budem srećan posle svega. Trudim se da budem u dobroj kondiciji. Moje zdravstveno stanje nije takvo da ja mogu da budem savršeno, već mora da se održava i prati. Organ mi je izvađen, nije naivno.

- Neki koje sam voleo su se slonili od mene, kad mi je najgore bilo. Shvatio sam koliko je licemera bilo oko mene. Ovde, sada, gde su moji ljudi, tu su doktori koji su mi pomogli. Danas sam primao terapiju da bih mogao da budem ovde. Ima novih ljudi koji su ušli u moj život, ali i onih koji su izašli iz mog života.

Autor: Nikola Žugić