Naša glumica KRILA DA IMA RAK ŠTITASTE ŽLEZDE: Ignorisala simptome, a onda je stigla dijagnoza kao grom iz vedra neba!

Poznata glumica Mina Lazarević je otkrila javnosti da se hrabro borila sa teškom dijagnozom kancera pre nekoliko godina. Kancer je bio razlog iz kog je morala da izvadi štitastu žlezdu, ali umesto da je to slomilo, Mina je odlučila da se hrabro bori za bolje sutra.

Mina Lazarević je ostvarila značajne uspehe kao glumica kako na pozorišnim daskama, tako i na malim ekranima. Njena talentovana glumačka interpretacija osvojila je srca publike širom regiona, a mnogi je pamte po ulozi u seriji "Bela lađa", koja je i danas popularna.

Međutim, život van scene nije bio nimalo lak za Minu Lazarević. Još od 2005. glumica se suočavala sa izazovima, a 2015. doživela je i fizičko nasilje od tadašnjeg supruga. Razvela se od baletana Gorana Stanića, koji ju je pretukao 2015. u stanu u kojem su zajedno živeli. On je priznao krivicu i proveo je godinu dana u kućnom pritvoru.

Mina je bila pod svakodnevnim stresom, suočila se sa razvodom, a saznala je i da boluje od opake bolesti.

- Svako ima slabu tačku, ne postoji neko ko je nema. Ja sam ekstrovertna osoba, ne gutam, ne čuvam stres u sebi, imam potrebu sve to da izbacim. Čini mi se da sam posle svega toga osećala potrebu da treba sa svojim okruženjem da podelim slušajte svoje telo, nemojte da ignorišete neke signale koje vam daje, jer te svakodnevnica melje. Malo je vremena da ga posvetiš sebi i provedeš vreme sa sobom - ispričala je glumica u jednoj emisiji na K1.

Kao i većina, o simptomima bolesti je govorila nije to ništa, a onda je dijagnoza stigla kao grom iz vedra neba.

- Ignorisala sam signale koje mi je telo davalo, to nema veze sa zdravstvenom neprosvešćenosti i nemogućnosti da se to reši. Nažalost nasledila sam osobinu svoje bake i majke da su mi svi moji bližnji važniji od mene same. Na kraju dođe vreme da moraš nešto da preduzmeš. U prvom momentu nisam znala da se tu nešto dešava i da moram na operaciju, čak sam planirala da nastavim da igram predstave. U pitanju je bila štitna žlezda. Međutim kad je stigao nalaz, morala sam na još jednu operaciju, jer je bio maligan. Nakon saznanja sam otišla u kola da se isplačem jer obično tako ide. U tim trenucima krenu neke misli neizdrživo da ti naviru i ne možeš sebe da smiriš. Kreneš da razmišljaš o deci i o svim stavkama koje treba da središ - ispričala je.

Nakon saznanja Mina je ubrzo podvrgnuta operaciji kada joj je izvađena cela štitasta žlezda, ali tu nije bio kraj njenim brigama.

- Naravno od operacije moje glasnice su bile u haosu, ne mogu normalno ni da govorim ni da pevam. Kad su mi rekli gledaćemo da rez bude što manji, da se ne vidi, rekla sam doktorima, ma pustite to gledajte mi glasne žice, ja od toga živim. Tad nisam mogla ništa da radim sa svojim glasom, ali nisam odustajala. Ta blokada je trajala više od godinu dana i nastavila sam da forsiram i da pričam i da pevam. Nakon toga sam igrala predstave normalno, jer nisam želela da dozvolim sebi tu vrstu pada - ističe Mina.

Autor: Nikola Žugić