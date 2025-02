NE VOLI SAMO ROZGA PILETINU: Ovo su pevačice koje su zavele dosta mlađe muškarce od sebe

Pevačica Jelena Rozga staje na "ludi kamen" sa 11 godina mlađim Ivanom Huljićem, a pre nje mnoge dame sa javne scene uživale su u ljubavi sa "piletinom". Neke od njih su Svetlana Ceca Ražatović, Goca Tržan, Tanja Savić, Dara Bubamara, Maja Marijana i Senida.

Jelena Rozga i Ivan Huljić

Jelena i sin muzičara Tončija Huljića, Ivan, planiraju svadbu, a svoju romansu započeli su pre 10 godina. Međutim, njihova veza je tada doživela krah, a razlog je bila Ivanova bojazan da Vjekoslava Huljić neće prihvatiti snaju stariju 11 godina. Prema pisanjima medija, oni planiraju svadbu, a svečana ceremonija biće upriličena u Splitu na jesen.

Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović

Ceca je sa Bogdanom Srejovićem bila godinu dana u vezi. Pevačica je od beogradskog ugostitelja starija osam godina. Nažalost, par nije mogao da premosti razlike, tako da je ova ljubavna priča postala samo uspomena. Ceca otad javnosti nije predstavljala dečka, a Srejović je nedavno dobio dete sa nekadašnjom zadrugarkom, Jovanom Ljubisavljević.

Dara Bubamara i Marko Dujaković Toni

"Novosadski zvrk" vezom sa 24 godine mlađim Markom Dujakovićem Tonijem punila je novinske stupce.

- Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine. Dara i Toni su tokom pandemije korona virusa putovali na brojne egzotične destinacije, a iako su im mnogi predviđali budućnost, njihova veza završila se raskidom.



Goca Tržan i Raša Novaković

Pevačica Goca Tržan godinama je u braku sa 14 godina mlađim bubnjarom Radomirom Rašom Novakovićem. Tržanova je u vezu sa Rašom stupila nakon razvoda od Ivana Marinkovića sa kojim ima ćerku Lenu, a svojevremeno je otkrila da je svom suprugu zahvalna na razumevanju i hrabrosti koju je pokazao.

- Muškarac koji se upusti u vezu sa starijom ženom koja ima dete je više nego hrabar muškarac. Zašto? Zato što ti u taj brak ne dovodiš samo dete nego dovodiš i bivšeg muža, i bivšu svekrvu, i bivšu familiju, a ja, kao Goca Tržan, nisam donela samo to nego sam donela i medijske budalaštine - rekla je pevačica.

Maja Marijana i 15 godina mlađi košarkaš Nenad

Maja Marijana je nakon razvoda od Mladena Šmakića uplovila u romansu sa košarkašem Nenadom. Par je tada viđen na košarkaškoj utakmici između Partizana i zagrebačke Cibone, a pevačica je govorila da joj razlika u godinama ne smeta.

- Pa, zašto da se uvek bavimo brojkama? Brojke priznajem samo u poslu, znači matematika i pare su to, a kad je reč o ljubavi, onda one ne postoje za mene - kazala je Maja.

Senida i osam godina mlađi Stefan

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, na društvenim mrežama pokazala je dečka Stefana koji je 8 godina mlađi od nje. Pevačica je u vezi sa Stefanom od 2021. godine, a minulog leta prvi put su putem društvenih mreža podelili zajedničku fotografiju. Misteriozni Stefan je radio kao obezbeđenje u jednom klubu, a od škole završio je pomorsku školu.

Tanja Savić i Muhamed Muki Bešić

Tanja Savić u vezi je sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem. Tanja je u Mukiju našla utehu nakon burnog razvoda od Dušana Jovančevića, a nedavno je otkrila da ga njeni sinovi obožavaju.

- Pilot je i 11 godina je mlađi. Svaka čast za to što je uspeo ovako neku ženu da osvoji koja je prošla sve što je prošla. Ja ne mogu da padam na ne znam kakve priče i lepotu, moć i novac me ne zanimaju. Ono na šta ja padam su samo emocije i to neko šesto čulo koje nas vodi, mi ga svi imamo i treba da koristimo. Mene je samo zanimalo kako on razmišlja i da ne koristi alkohol ili neke nedozvoljene supstance. Mi smo se upoznali u avionu, on je vozio mene i moju ekipu. Sačekao nas je na jednom delu za privatne letove. Ja sam se bojala kako ću da izdržim sve to. Sedela sam pozadi, moj menadžer je sedeo isto pozadi. To je mali avion za privatne letove, tako da sam mogla da ga lepo vidim, svi smo bili tu. Leteli smo za Čikago. Posle je tek krenulo neko dopisivanje - ispričala je pevačica jednom prilikom u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Autor: Nikola Žugić