Verila se Milica Todorović?! Novi dečko joj se uselio u stan, pa za prsten iskeširao 15.000 evra

Prema pisanju domaćih medija, pevačica Milica Todorović verila se navodno za svog novog dečka Maria!

Kako tvrde domaći mediji, pevačica je od njega dobila prsten vredan 150.000 evra.

Podsetimo, u emisiji "Amidži šou" Milica je otkrila da trenutno ima dečka i da je srećna u ljubavi kada joj je postavljeno pitanje kada će se udati, a kum i kolega Stevan Anđelković ju je odao kada je njen ljubavni život u pitanju.

- Pričamo mi stalno o tome, imamo kandidata, mislim da je sad blizu - rekao je Steva, a Milica je na to odreagovala na sledeći način.

- Hvala ti kume za ovo večeras - šalila se pevačica, ali nije demantovala kuma da ima dečka.

- Doći ćemo na svadbu. Da se desi, mi ćemo lako - dodao je ulje na vatru voditelj.

Inače, biznismen se uselio u njen stan u Beogradu.

- Milica živi sama godinama, a Mario je boravio u iznajmljenom stanu kad se doselio. Doduše, sad živi kod Milice, ali i dalje plaća nekretninu. Ne znam zašto je to tako, ali želi da ispoštuje pevačicu, kojoj je lepo u njenom domu, pa ne insistira da se on useli. Svejedno mu je gde će da žive, važno mu je samo da su zajedno. Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Mario je upoznao sve njene bliske prijateljice, kao i koleginice sa estrade i one su oduševljene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju - rekao je izvor za "Blic".

Pevačica svog izabranika neće da predstavi javnosti jer je prethodne partnere odmah pokazivala, i to se ispostavilo kao loš potez. Do sada se Milica nije oglašavala na ovu temu, a ni ovaj put nije odgovarala na naše pozive, pišu mediji.

Mario navodno vozi skupoceni auto marke "bentli". Živi punim plućima i uživa. Isto su godište i Milica i on se dobro slažu, pa se sve više šuška da će se uskoro čuti svadbena zvona, pošto se mnogo trudi oko nje, navodi izvor za domaće medije.

Autor: pink.rs