HASAN ILI PEJA?! Zlata Petrović između dve vatre, morala da bira dražeg BIVŠEG MUŽA, evo šta je rekla!

Zlata Petrović, naša poznata pevačica, tokom života našla se u dva braka, a sada je u Amidžiju morala da bira između dva bivša muža!

U okviru rubrike "Poštar ili sobarica", Zlata Petrović morala je da odabere sebi dražeg bivšeg muža - Hasan Dudić ili Zoran Pejić Peja.

- Odaberi za nijansu dražeg bivšeg muža, između Hasana i Peje - glasilo je pitanje.

- Vidi, ali stvarno, nije to sada da dramim, ali je sve u svoje vreme. U to vreme kada sam bila sa Hasanom i Pejom, to je bilo najdraže, ali smo mi sada jedna porodica - rekla je Zlata.

Podsetimo, Peja je nedavno o Hasanu govorio u emisiji na RED TV.

- Mi imamo super odnos. Hasan je jedan sjajan dasa, veliki emotivac, muzički mag, velika zvezda. Kada je on harao Jugoslavijom s njegovim pesmama, gde su stadioni bili prepuni, mnogi su se šlepali uz njega i mnogi su svoje karijere započinjali tako, a danas mu možda ni ne okrenu broj telefona... To pokazuje kakvi smo mi ljudi, a on je i dalje ostao velikog srca - hvalio je Peja Hasana, koji je dodao:

- Imamo najlepše sinove - rekao je Dudić.

- Takva nam je sudbina, da smo imali najlepšu ženu, i ti i ja, koja nam je rodila dva sina - priznao je Peja.

Autor: Nikola Žugić