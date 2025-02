Nema dana da ne pomislim na tebe: Emotivna objava udovice Siniše Mihajlovića, bol za suprugom ne prolazi (FOTO)

Legendarni fudbaler Siniša Mihajlović preminuo je pre dve godine nakon borbe sa opakom bolešću, a njegova supruga Arijana sada se oglasila emotivnim rečima.

Žena Siniše Mihajlovića, Arijana, je na svom Instagramu podelila fotografiju supruga kojem se obratila potresnim rečima.

- Ne postoji dan kada ne mislim na tebe, čak ni trenutak - napisala je ona, a komentari podrške su se samo nizali.

Podsetimo, Arijana je nakon dve godine od Sinišine smrti u ispovesti za magazin "Chi" otkrila kroz šta je prolazila.

- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo - rekla je tada i osvrnula se na negativne komentare.

- Neki su me videli kako pijem aperitiv, bilo je i onih koji su me osuđivali zato što sam se na određeni način obukla... Ali, ne hodaju u mojim cipelama. Sudite mi, nije me briga. Imam brata koji je patio od depresije, razumete? I sama sam rizikovala da upadnem u takvo stanje. Ne mogu, nisam mogla, ne bi trebalo... Moramo da počnemo ispočetka, Siniša bi to želeo. Ali nedostaje, kao vazduh.



Autor: N.B.