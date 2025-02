Bila sam ljuta na oca: Bolna ispovest naše voditeljke o smrti majke, priznala zbog čega se kaje

Voditeljka "Dnevnika" Maja Manojlović u javnosti retko priča o privatnom životu, a jednom prilikom je otkrila koliko joj je teško pao gubitak majke.

Maja tvrdi da su bile vrlo vezane, kao i da joj je taj period bio najstresniji.

- Moja "Jagodica Bobica" umrla je dok sam ja vodila vesti. Ceo taj period bio je strašno težak. Mama je često bila u bolnici boreći se sa teškom bolešću. Svim srcem sam bila uz nju i zato mi je bilo teško da radim, ali me je taj rad na neki način i održao.

Mama je pratila ceo moj rad, svako moje izdanje u vestima komentarisala je u SMS porukama. Umrla je na našu slavu Petrovdan 2016. godine - rekla je voditeljka, pa je nastavila:

- Celog života smo tog datuma slavili, ona je volela Petrovdan, sa posebnom ljubavlju je pripremala trpezu, a poslednjih pet godina na taj praznik mami obeležavamo godišnjicu smrti.

Moja Jagodica je imala tumor na mozgu, najteži oblik. Strašno je kada gledaš kako neko tebi blizak odlazi deo po deo. Prvo je izgubila funkciju jedne ruke, pa druge, pa nogu.

Bila je u invalidskim kolicima. Noć pre nego što je umrla bila sam u bolnici i tada smo se poslednji put videle. Bila sam svesna da je kraj blizu, videla sam to. Kada se sve to izdešavalo, trebalo mi je dve godine da pronađem snagu i nastavim život dalje. Bila sam podsvesno ljuta na oca što je živ, a mama ne, ali mi je posle doktorka objasnila da je to skroz normalna reakcija.

