KOLEGINICE SU LJUBOMORNE, FOLIRAJU SE: Zorana Mićanović oplela po estradi, Vesna Đogani joj zamerila jedno

Zorana Mićanović, koja je proglašena novom kraljicom bakšiša, otkrila sve o sujeti na estradi.

Mlada pevačica, Zorana Mićanović, koja je proglašena novom kraljicom bakšiša, progovorila je o vezi s kolegom MC Stojanom (41) i priznala da su nakon raskida ostali u dobrim odnosima, te da ih vežu prijateljstvo i poslovna saradnja. Pored toga, Zorana je otkrila kako reaguje na ljubomorne koleginice, ali i zbog čega je prekinula saradnju s Aleksandrom Milićem Milijem, autorom njenog najvećeg hita "Sikter".

Poznato je da ste bili u vezi s MC Stojanom, u kakvim ste odnosima sada?

- U odličnim smo odnosima. Prijatelji smo, saradnici i imaćemo mnogo zajedničkih nastupa. Želim mu da se ove godine oženi.

Da li biste mu pevali na svadbi?

- Rado ću mu zapevati na venčanju!Izjavili ste da su sve kolege, osim Dare Bubamare, sujetne.

Da li vas je nakon toga neko od njih pozvao?

- Niko od kolega me nije pozvao nakon te izjave. Nedavno sam srela Vesnu Đogani, rekla mi je da je trebalo da pomenem da me Đole i ona podržavaju. Svakako, kada sam to izjavila, nisam mislila na kolege koje su se pojavile na proslavi mog rođendana, već na neke druge ljude. Na estradi su ogovaranja svakodnevna i u tome prednjače koleginice, ali nijednu ne želim da imenujem.Jedna ste od najplaćenijih mladih pevačica.

Mislite li da je to razlog zbog kog vas koleginice ogovaraju?

- Sigurna sam da jeste. Osetila sam da su koleginice ljubomorne i da ima mnogo foliranja. Ne sviđa mi se što govore da me vole, a posle toga čujem da su o meni pričale sve i svašta. Radujem se svačijem uspehu i nikada ni na koga nisam bila ljubomorna. Mislim da sve koleginice treba da razmišljaju na taj način.

Kako reagujete na komentare da je vaš stil oblačenja vulgaran?

- Ti komentari mi ne smetaju. Štaviše, zabavljaju me i volim da ih čitam. Trudim se da moj stil oblačenja ne bude dosadan i da uvek postoji nešto čime ću privući pažnju. Nekad sam zakopčana, nekad se više razgolitim. Smatram da je dobro da se nekad otkrije dekolte, da se vidi noga. Pevačica sam, nisam kaluđerica, niti radim u biblioteci.

Da li ste zbog izazovnog oblačenja doživljavali neprijatnosti na nastupima?

- Retko. Na svakom nastupu su uz mene ljudi koji vode računa o tome da takvih stvari bude što manje. Muškarci mi nikada nisu gurali novac u dekolte. Desilo se da je to na jednom veselju na kvarno uradila žena, ali u tom trenutku to nisam zamerila.Aleksandar Milić Mili uradio je vaš prvi hit.

Da li ste prekinuli saradnju i u kakvim ste sada odnosima?

- Mili i ja smo prekinuli saradnju, ali razlog nije lične prirode. Napustila sam "Grand produkciju" i jedino zbog toga ne sarađujemo. U odličnim smo odnosima i nadam se da će mi napraviti još neku pesmu.

Spekulisalo se da ste sa "Grand produkcijom" na sudu. Da li je to istina i dokle je proces stigao?

- Istina je da sam napustila "Grand produkciju", a o detaljima procesa, po savetu advokata, ne bih pričala.

Autor: M.K.