Jedan od najpopularnijih bendova na našim prostorima "Lexington" bend zabrinuo je fanove zbog odluke da ne nastupaju često po klubovima, što ranije nije bio slučaj.

Svi se pitaju koji je razlog, a kako bi razrešili dilemu, Ognjen Amidžić je rešio da porazgovara sa članovima benda.

- Vuksa, zašto si zapostavio bend i muziku otkad si otvorio piceriju- pitao je Ognjen.

- Zbog para, šta da radim - rekao je Vuksa.

- A šta će sada raditi ostali članovi Lexingtona - pitao je Ognjen.

- Nisam ja ostavio bend, treba samo da zaradim neki dodatni novac, da nešto završim - otkrio je gitarista.- Meni je Boki u emisiji rekao da ne možete da stignete da nastupate, samo radite velike koncerte, zato što ti radiš u piceriji- rekao je Ognjen.

- Ja sam ovu piceriju napravio za naš gušt i verujem da sve što ti je Boki rekao da je pozitivno, jer je i on jedan od glavnih gostiju ovde. On ima svoj deo na šanku koji se zove Boki- rekao je Vuksa. S obzirom na to da Lexington trenutno ne nastupa po klubovima, jer su se fokusirali na koncerte u sklopu velike turneje „XX godina TU!“, Vuksa je otkrio kakvi su im dalje planovi.

- Radimo i dalje pomalo klubove, koliko stignemo, jer turneja zahteva ozbiljnu organizaciju. Turneja je velika obaveza i veliko odricanje i ide nam fenomenalno. Za sada smo odradili jedno desetak gradova. Počeli smo u martu 2024. godine sa Beogradskom Arenom, tu smo održali dva koncerta, onda smo počeli sa koncertima u raznim gradovima. Ljudi koji nas prate na Instagramu znaju. Nastavljamo dalje, 14. februara nastupamo u Sarajevu, zatim 22. februara u Zagrebu, onda 1. marta u Nišu i tako dalje- rekao je Vuksa i dodao: -Ovaj posao u piceriji mi je izduvni ventil- istakao je Vuksa.

Koliko god delovalo naporno, turneja imaju i svoju lepu stranu, a anegdote su ono po čemu će je se članovi Lexingtona sećati.

- Ono što je na mene ostavilo utisak je vatra na bini. Zamalo se nismo zapalili - rekao je Gagi, a onda se nadovezao Vuksa.

- Imamo puno anegdota sa pirotehnikom. Gagi obožava vatru, a mi ostali se baš ne snalazimo najbolje. Onda se on dogovori sa ovim pirotehničarima kad i šta. Onda se Boki i ja nađemo u neprijatnoj situaciji, jaka je vatra, spržite- objasnio je Vuksa.Ognjena je zanimalo odakle ljubav prema piceriji, kao i da li Vuksa zna da mesi pice.- Ja sam se u koroni izverzirao. To mi je neka stara strast, baš volim napuljske pice. Između ostalog je to razlog zašto sam krenuo da se bavim time i budem najbolji u nečemu, a siguran sam da sam najbolji pica majstor među gitaristima - naglasio je Vuksa.

