OVO SU SVI DETALJI VERIDBE I VENČANJA MILICE TODOROVIĆ I HRVATSKOG BIZNISMENA: Evo zbog čega od crkvenog braka nema ništa

Kako sada stvari stoje, pevačica će sudbonosno "da" izgovoriti ove godine. Međutim, i dalje je pri odluci da ne govori javno o novom izabraniku Mariju.

Milica Todorović već nekoliko meseci uživa u ljubavi s bogatim biznismenom Mariom iz Zagreba, a da je njihov ljubav velika i postojana, svedoči i činjenica da je prihvatila skupoceni prsten kojim ju je on verio.

Kako sada stvari stoje, pevačica će sudbonosno "da" izgovoriti ove godine, a venčanje će se održati samo pred matičarem u opštini. Razlog za ovu odluku je taj što je Mario rimokatoličke vere, a kako naša crkva mešovite brakove odobrava samo pod određenim uslovima, njih dvoje su se dogovorili da u brak stupe samo građanski.

- Milica i Mario su zaljubljeni do ušiju jedno u drugo. Čim ju je zaprosio, ona je oduševljeno prihvatila i rekla "da". Ona nije ni slutila da joj dečko sprema ovakvo iznenađenje. Prsten ju je raspametio, od šoka bukvalno nije znala šta ju je snašlo. Svi su jako srećni zbog njih, ali Milica o tome i dalje ne želi da priča jer se dosad mnogo puta opekla kad je govorila o ljubavi u javnosti, pa je sad rešila da o svemu mudro ćuti. Plan je da venčanje bude održano tokom ove godine, i to verovatno u tajnosti - kaže naš izvor i dodaje:

- To joj i nije toliko važno, bitno je samo da je pronašla čoveka s kojim može da se zamisli do kraja života. Ono što je gotovo sigurno jeste da će sklopiti samo građanski brak pred matičarem, o crkvenom i ne razmišljaju zbog raznih peripetija pošto Mario dolazi iz zemlje u kojoj žive mahom rimokatolici. Za razliku od njih, njeni roditelji žele pravu tradicionalnu svadbu, pa će na kraju naći neko kompromisno rešenje. Sve u svemu, mnogo se vole i to je najvažnije - ispričao nam je sagovornik blizak golupčićima.

Milica je jednom prilikom za medije govorila o tome kako zamišlja svoju svadbu.- Bilo bi super da se to desi na nekom ostrvu, na nekoj plaži, s malo zvanica. Kad je u pitanju velika svadba, mladenci se uopšte ne provedu, već većinu vremena zabavljaju goste i pozdravljaju se s njima, slikaju, to je baš cirkus - rekla je Todorovićeva.

Podsetimo, u emisiji "Ami Dži šou" Milica je nedavno otkrila da trenutno ima dečka i da je srećna u ljubavi. Njen kum i kolega Stevan Anđelković je tom prilikom rekao da je termin njene svadbe blizu.

- Pričamo mi stalno o tome, imamo kandidata, mislim da je sad blizu - rekao je Steva.- Hvala ti, kume, za ovo večeras - našalila se pevačica, ali nije demantovala kuma da ima dečka.- Doći ćemo na svadbu. Da se desi, mi ćemo lako - dodao je ulje na vatru tad Ognjen Amidžić.

Inače, otkako se saznalo da je Milica u srećnoj vezi, ona se povukla iz javnosti i prestala da komunicira s novinarima jer ne želi da priča o izabraniku. Naša ekipa nekoliko puta je posetila kraj u kojem živi pevačica, ali nismo imali sreće da je sretnemo s novim dečkom. Ali ekipa "Paparaco lova" jeste. Snimili su ih dok su šetali gradom. Nažalost, na snimku se ne vidi lice Mariju, ali njihovi izvori kažu da jeste on na video-snimku.

Autor: M.K.