Sahranite me tamo, to mi je poslednja želja: Pevač napisao oproštajno pismo, a onda su hitno reagovale uznemirene komšije, evo šta se desilo

Bojan Tomović stekao je veliku popularnost kao veoma mlad, a onda se iznenada povukao iz javnosti. On je otvoreno govorio o zdravstvenim problemima i bipolarnom poremećaju, kao i o pokušaju da sebi oduzme život.

Pevač umalo tada da izgubi za život, ali komšije su primetile da se dešava nešto čudno u stanu i pozvale su policiju koja ga je spasila u poslednjem trenutku.

- Majko, brate, oprostite, ali ja ne mogu više. Niko nije kriv. Odlazim srećan kod mog Taja. Sahranite me na Cetinje, to mi je jedina i zadnja želja - oprostio se tada Bojan na svojim društvenim mrežama.

Nakon što je izašao iz životne opasnosti, on je priznao da se pokajao.

- Najgore je prošlo. Upravo sam došao kući. Hitna me je spasila i morao sam nakon ukazane pomoći potpisati antisuicidalni ugovor, tako da zaista više nikada neću samopovređivati sebe, ali sam za svaki slučaj ostavio testament, ako mi se nešto dogodi, i to sam poslao advokatu, jer na taj način štitim bivšu ženu od familije koja me se odrekla- poručio je on tada.

Podsetimo, Bojan je nedavno otkrio kroz kakvu je agoniju prolazio zbog svoje bolesti.

- Tačno je, poželeo sam eutanaziju. Jesam, ali i nisam uspeo u tome. Sva sreća ili nesreća. Ne znam, biće da ja nemam petlju za to i da ću živeti 115 godina - rekao je on i dodao:

- Zato sam se i prijavio na eutanaziju sad zadnji put. Dešava se često da mi te crne misli prolaze kroz glavu, ali šta da radim. Rečeno mi je da će ti antidepresivi da se pojačavaju, psihostabilizatori. Živim na litijum karbonatu. Moje terapije su svakodnevne i do kraja života. Bipolarni poremećaj se ranije zvao manična depresija koja spada u neizlečive bolesti.

Autor: D. T.