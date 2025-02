STIDIMO SE NJENIH REČI Ujak Ene Čolić razvezao jezik o Peji i svađama sa Aneli, pa Ahmićima javno uputio OVU PORUKU

Dejan Đoković, ujak učesnice "Elite" Ene Čolić, u razgovoru za naš portal prokomentarisao je aktuelna, udarna zbivanja koja se tiču učešća njegove sestričine u Pinkovom rijalitiju.

Saglasan je sa njom da je Jovan Pejić Peja njen najveći blam, kao i sve ono što se između njih dvoje dešava ovih dana.

- Donekle se slažem sa njom. Mislim da je stvarno više dosta, vreme je da se oni odvoje. Rekao sam joj to i za Novu godinu, vrem je da krenu na svoje strane, jer definitivno ovo ne vodi ničemu. Nije samo poenta što se sadmo oni svađaju, već upliću i druge ljude, gori kuća zbog njih. Treba da se odvoje i da puste da vreme uradi svoje, pa ako prođe dovoljno vremena i vide da su jedno za drugo... Definitivno ima emocija. Oni samo jedno o drugom pričaju, više, naravno, na negativan način, izbacuju prljav veš, krive jedno drugo za raskid, za to što ne mogu da uspeju, a Marko im je sinoć baš rekao da nemaju nikakvih problema - priča Enin ujak, koji se osvrnuo i na prozivke koje je Ena uputila na račun pevačice Zlate Petrović, Pejine majke.

- Nisam to očekivao, kao što mnoge reči ne očekujem od nje. Stalno se pitaju kako je gledanju njeni, kaže:"Ja njih blamiram", to je živa istina. Mnoge reči ne da ne očekujem, već je osuđujem za mnogo toga što izgovara. I to je rekla u afektu, osvrnula se na to što je Zlata rekla da je podseća na nju, da je ista ona. To je između žena, to i mnoge ostale stvari koje se dešavaju. Žene tako rade, razgovaraju na taj način, tome ne treba da damo previše na važnosti. To kažu u afektu, trenutku, pa se pokaju, shvate da su pogrešili.

Ena već dugo ratuje i sa Aneli Ahmić, kojoj je u utorak žestoko izvređala trogodišnje dete, nazvavši ga glavatim i debelim.

- Nemam veze sa tim. Jako mi je žao i neprijatno, osuđujem to. Slušam i ne mogu da verujem, vidite da se i njeni prijatelji tamo iščuđavaju zbog toga šta ona izgovara. Opet, to su žene, taj njihov sukob, ne treba to nikog napolju da dotiče. Opet, razumem Anelinu porodicu, njihove najbliže... Siguran sam da to dotiče i Asmina, Aneli, Situ, njihovu porodicu, ali i nas. Mi se s time uopšte ne slažemo, osuđujemo to. Ja da mogu da uđem u kuću, da joj kažem da to prestane da radim, momentalno bih - priča za Pink.rs Dejan, a na pitanje da li se stide svega što Ena izgovara, kaže:

- Apsolutno! Ne da se stidimo, već bih uradio sve što mogu da to prestane. Ne znam šta joj se dešava. Ona to radi i zbog Peje, te veze, nezadovoljstva... I Aneli je provocira u vezi Peje stalno, ona je tu osetljiva. Ena nema kako da joj vrati, pa joj udara na dete, porodicu. To je užas, mi to osuđujemo. Da nešto možemo da uradimo, uradili bismo.

Na pitanje da li Matija, Enin sin, ima problema u školi zbog majčinih postupaka u "Eliti", Dejan kaže:

- Nema prevelikih problema. Anelinom detetu je olakšavajuća okolnost jer je Nora mala, ona to ne gleda, ne učestvuje u tome i to je ne dotiče. Matija, Enin sin, je veliki dečko, ima 14 godina, elokventan je. Može dosta toga da vidi, čuje, da ima dosta saznanja o tome. Ne znam da ima prevelikih problema, ali siguran sam da mu nekad neko nešto kaže, da se dotiču toga - priča on i dodaje:

- Meni je zapala dužnost da se oglašavam, iako sam ja "samo" ujak. Enini roditelji ne žele da se oglašavaju baš zato što su možda znali da će ovakve stvari da se dešavaju, ovakve prljavštine, zato je meni zapala ta nezahvalna dužnost. Jako je osuđuju za sve te loše stvari koje radi, za reči koje izgovara. To nam je strašno, mi jako osuđujemo to. Da možemo to da zaustavimo, mi bismo, ali spolja smo, nemamo nikakav uticaj - zaključio je Enin ujak.

Autor: Darko Tanasijević