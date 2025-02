Gocu Tržan majka htela da prijavi policiji zbog onog što je uradila: Namlatila me kao vola u kupusu

Pevačica Goca Tržan ukrala je jednom prilikom bombone iz prodavnice, te je objasnila da je posle toga dobila takvu kaznu, da joj više nikada na pamet nije palo da bilo šta iznese.

Roditelji su je tada žestoko sankcionisali.

- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po zadnjici. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici. Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, zovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Ja ću da ti ih platim, a ti pozovi policiju". U******a sam se od straha - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

- Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da nešto ukradem.

Autor: pink.rs