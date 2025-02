Aleksandra Prijović vratila pare Turističkoj organizaciji Bar: Otkazali joj koncert, ona odmah reagovala

Muzička zvezda Aleksandra Prijović imala je dogovoren koncert u Baru za 1. januar 2025. godine, a najavljeni muzički spektakl otkazan zbog velike tragedije na Cetinju toga dana.

Zbog otkazanost nastupa, Aleksandra je vratila novac Turističkoj organizaciji (TO) Bar. To je potvrđeno Primorskom portalu u TO Bar.

Popularna pevačica najavila je dužu pauzu u karijeri jer je u drugom stanju. Na zadovoljstvo brojne publike prvi povratnički koncert Aleksandra Prijović verovatno će održati u Baru.

Turistička organizacija Bar, pod pokroviteljstvom Opštine Bar, organizozala je višednevni Novogodišnji hepening, a izvođačima su honorari isplaćeni krajem 2024. shodno prethodno sačinjenim ugovorima. Program je počeo 28. decembra, ali celokupan „Novogodišnji hepening“ u Baru planiran za prve dane 2025. otkazan je zbog tragičnih događaja na Cetinju.

-Ogromno je bilo interesovanje za koncert Aleksandre Prijović u Baru. To se videlo popunjenosti smeštajnih kapaciteta, po broju ljudi koji su 1. januara bili u gradu, i to ne samo gosti iz Crne Gore nego zemalja regiona, iz Evrope. Pregovaramo da prvi povratnički koncert Aleksandra Prijović se održi upravo u Baru, naveli su iz TO Bar.

