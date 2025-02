Radu Manojlović proganja bivši dečko: Satima joj sedi ispred zgrade i moli za oproštaj

Folk zvezdu Radu Manojlović danima unazad uhodi bivši dečko, koji je donosi cveće ispred vrata i skupocene poklone, pišu domaći mediji.

Mladić je uporan u nameri da se pomiri sa poznatom pevačicom, ali ona ne želi da mu da još jednu šansu. Informer je sada stupio sa nekadašnjom učesnicom muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koja je rekla da uporno pokušava da "otera" bivšeg dečka, ali da ne uspeva u tome.

- Jao, istina je... To traje već dugo, ne znam šta još treba da uradim kako bi čovek shvatio da ne želim da se pomirim sa njim. Drag mi je kao osoba, ali nas dvoje smo završili i tu nema mesta za pomirenje. Bili smo kratko u vezi, ostavila sam ga jer nije išlo i to je to, nema nikakvih šansi za pomirenje - rekla je Rada.

Autor: D. T.