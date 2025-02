OVO JE BIO SIN MIRE BANJAC: U dizanju tegova je bio državni prvak, a poslednjih godina svog života bavio se izradom nameštaja!

Vest o smrti Branislava Jovanovića (74), sina legendarne glumice Mire Banjac, potresla je javnost.

Brana, kako su ga zvali najbliži, bio je jedino dete slavne umetnice, koje je s ponosom odgajala nakon razvoda od njegovog oca, inženjera Andreja Jovanovića.

Mira je sina dobila 1951. godine, samo godinu dana nakon što je diplomirala. Iako njen brak sa Andrejem nije potrajao, bivši supružnici su ostali posvećeni roditelji i uvek su stavljali njegovu sreću na prvo mesto.

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Udala sam se za Andreja sa 24 godine, ali ubrzo smo shvatili da nismo jedno za drugo. Nije bilo trzavica ni ružnih scena, samo smo se razlikovali. Zato smo se razveli kada je Brana imao pet godina - ispričala je Mira Banjac svojevremeno.

Branislav Jovanović u mladosti je bio državni prvak u dizanju tegova, ali je profesionalni put pronašao na televiziji, gde je radio kao snimatelj.

Iako je bio povučen i daleko od očiju javnosti, Brana je bio Mirina najveća podrška i oslonac.

- U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo - iskreno je priznala pre nekoliko godina Mira, a prenosi "Hello".

Branislav je nakon penzionisanja uživao u lovu i izradi nameštaja, ali mu je najvažnije bilo da bude uz svoju majku.

Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za legendarnu glumicu, koja je uvek isticala da je majčinstvo njena najveća uloga u životu.

Autor: Nikola Žugić