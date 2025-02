Krio sam vezu DEVET GODINA: Cvija progovorio o ljubavnom životu, a devojku nikada nije pokazao!

Pevač i tekstopisac Stefan Cvijović Cvija poslednjih meseci se ne eksponira u javnosti, a sada se pojavio na jednom gradskom događaju.

Cvija je otkrio da mu sve ove godine koliko je na sceni, polazi za rukom da sačuva svoju privatnost od javnosti, te je otkrio da je trenutno zauzet, ali da nikada svoju izabranicu neće predstaviti u javnosti.

- U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti", rekao je on, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:

- Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina".

Cvija je otkrio i koliko je teško sačuvati privatnost kada si javna ličnost.

- Nije teško ako želiš. Kada sam bio u nekom piku svoje popularnosti. Devet godina sam krio vezu. Za devet godina veze nije izašla nijedna naša slika - dodao je pevač.

Autor: Nikola Žugić