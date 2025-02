Čemu to i šta koga intresuje? Sneki gori kako izgleda i u šestoj deceniji, ali o ljubavi bira da ĆUTI!

Pevačica Snežana Babić Sneki devedesetih je bila među najlepšim pevačicama Juge, a zanosnim stasom može da se pohvali i u šestoj deceniji, a za jednu emisiju govorila je o svom temperamentu, o ljubavi i o brojnim situacijama kroz koje je prošla.

Snežana Babić Sneki može da se pohvali da su joj noge duge čak 133 centimetra, a i pre nego što je postala vlasnica hitova, proslavila se izgledom.

-To je neki moj krst koji nosim. Naravno izgled je bitan, mmeđutim ja želim da me ljudi malo i čuju, slušaju. Da shvate da ja samo ne izgledam... Naravn, to su uvideli i meni to više nije opterećenje. Nemam taj imperativ da pred ogledalom stojim satima. Možda to tako izgleda, ali to nije slučaj.

Deo estrade je postala sa svojih 14 godina, a za sve ove godine o njenom privatnom životu se malo zna.

-Čemu to sada? Šta sad koga interesuje štta radim u svoja četiri zida? Ne mislim da to nekog treba da interesuje, zato što iz ta svoja četiri zida želim da crpim energiju da normalno radim svoj posao – poručila je Sneki. Nakon razvoda o ljubavi javno nije govorila. Zanimalo nas je da li je pronašla čoveka svog života i da li je zaljubljena?

-Uvek sam zaljubljena... Bilo je par anegdota kad su me pitali da li imam partnera, a ja im uverljivo odgovorim: „Da!“. Onda se okrenem pa pitam: „A vi to meni verujete?“. Jesam zaljubljena sam... Meni nije potreban partner da bih bila srećna i zadovoljna. Svoju sreću sam već pronašla mnogo godina ranije jer sam shvatila šta je život, šta je važno, a šta nije.

Autor: Nikola Žugić