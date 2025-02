Goca Tržan uhvaćena u krađi! Nastao haos u prodavnici: Zovite policiju, neću da imam posla s njom!

Pevačica Goca Tržan otkrila je anegdotu iz svog detinjstva, kada je, kako tvrdi, ukrala bombone iz prodavnice.

Iako je bila samo dete, Goci Tržan je majka dala lekciju koja je imala dugoročne posledice na njen život.

- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po zadnjici. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici.

- Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, zovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Ja ću da ti ih platim, a ti pozovi policiju". Upiškila sam se od straha - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

- Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da nešto ukradem.

Podsetimo, Goca Tržan je jednom prilikom rekla da su intimni odnosi najbolji kada žena uđe u četrdesete godine, pa je otkrila i idealno vreme trajanja.

Naime, pevačica redovno otvoreno govori o ovoj temi pred kamerama, te ima i onih koji misle da Goca preteruje u iznošenju privatnih stvari i informacija iz svog života u javnost.

- U ovim godinama mi je seks bolji nego ikad pre u životu. To sam shvatila tek kad sam ušla u četrdesete, a mislila sam da neće biti tako. Vodila sam se time da ću u krevetu da budem najbolja u dvadesetim i tridesetim. Otkako sam u zrelijem dobu, ne usuđujem se da imam s**s na javnom mestu, ali sam to volela kao mlađa - kaže Goca za Blic, pa dalje dodaje:

- Ne upuštam se u takve rizike, pre svega, jer mi je ćerka stasala, a drugo, ne bih da budem uhvaćena. S ćerkom normalno pričam o tim stvarima jer smatram da je važno, pogotovo dok je u razvoju. Roditelji se ne posvećuju deci i u tome leži problem. Zato imamo abortusa ovoliko koliko imamo. Raša kaže da ne gleda po***grafiju, ali verujem da to radi svaki muškarac, bio u braku ili ne. On to neće priznati, ali sam sigurna da je tako.

Autor: Nikola Žugić