NEUMESNA JE I NEMA ŠLIFA: Mimi Mercedez žestoko isprozivala Mariju Šerifović, kada ovo bude čula, pevačici će PASTI ROLETNA!

U jednoj emisiji gostovala je talentovana reperka Milena Janković, popularnija pod umetničkim imenom Mimi Mercedez, koja ove godine učestvuje na muzičkom takmičenju "Pesma za Evroviziju" s pesmom "Turbo žurka".

Odmah nakon što su sve kompozicije javno objavljenje, Mimi Mercedez se izdvojila kao jedan od glavnih favorita, a njena numera nalazi se pri samom vrhu trending liste. Kako je poznata kao neko ko nema dlake na jeziku, iskoristili smo ovu priliku da je upišemo u leksikon pred našim kamerama i saznamo odgovore na sva goruća pitanja, kako iz njenog poslovnog, tako i iz privatnog života.

- "Turbo žurka" je nastala dok sam sa svojim producentima radila na pesmi "Blindiran" sa Rouzijem, oni su me ubedili da sam adekvatan izbor kandidat za "Pesmu za Evroviziju", što meni stvarno nikada nije bilo ni u glavi da je to moguće. Odlučila sam da je to pravi korak u ovom trenutku za moju karijeru, vreme je da se oprobam u nečemu novom – ističe Mimi, te otkriva šta se krije iza njenih stihova:

Pesma ima značenje koje se stalno provlači kroz moju muziku od vremena pa do sada (smeh). To je taj "partiotizam". Mislim da je to neka ideologija koja je autentična mojoj i koju promovišem otkad postojim. Način na koji se ljudi ovde zabavljaju i cela ta balkanska energija je nešto od čega ne bežim ni u ovoj pesmi, kao i da nacionalost nije nešto loše. Baš zato je u pitanju ta kombinacija - patriotizam u "parti" fazonu. Patriotizam je nešto što mi je apsolutni prioritet ove godine na PZE.

Naša reperka se osvrnula i na sukob sa pevačicom Marijom Šerifović, koju je prošle godine nakon nacionalnog izbora prozvala da nije ispala korektna zbog načina na koji je ocenjivala kandidate, konkretno Breskvicu kojoj je dala nula bodova kao član stručnog žirija, nakon čega se zajedno sa Sajsi MC oglasila rečenicom "nema na čemu".

- Ne poznajem uopšte tu osobu, nikada se nismo videle uživo. Njeno ponašanje mi je bilo katastrofa, toliko je bila neumesna i "krindž", uopšte ne mogu da razumem to. Nije mi bila jasna njena poenta i kako neki ljudi koji su toliko dugo javne ličnosti nemaju nekog "šlifa" – rekla je Mimi, a zatim priznala da li se plaši da će je dočekati ista sudbina, ako Marija i ove godine bude bila deo stručnog žirija:

Da li se plašim da ću dobiti nula poena? Pa, neće ona biti ponovo u žiriju dve godine zaredom... Može da bude? O, moj Bože, ne! (smeh) Šalim se. Nema veze, ja sam tu da napravim pravu turbo žurku, a stvarno ne mogu ni da zamislim kako će žiri to da oceni, mada mislim da to i nije nešto čime bih ja trebala da se bavim. To je, ono, što se kaže na sreću!

Autor: Nikola Žugić