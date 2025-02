EVO KO JE NOVI DEČKO MAJE NIKOLIĆ! Pevačica progovorila: Bogataš iz Amerike, ima privatni avion kojim će se ona voziti do Bazela

Maja Nikolić otkrila je da je srećna u ljubavi.

Pevačica je juče imala druženje s medijima, a odmah je otkrila detalje romanse sa Acom koji živi u Los Anđelesu i koji planira da dođe po nju privatnim avionom ukoliko ona bude pobedila na muzičkom takmičenju "Evrovizija".

Maja Nikolić je istakla da je u pitanju uspešan biznismen.

- Imam muža u Los Anđelesu. On će po mene doći privatnim avionom kad budem pobedila u Bazelu, ja sam preskočila Beograd. Moj muž je čovek koji me voli i kaže da je pesma mega, da je vatra, gori sve. Bio je u studiju kad sam snimala. Mi smo zajedno 25 godina platonske ljubavi, zajedno 4 i po godine. Srbin iz Los Anđelesa. Domaća proizvodnja. On je biznismen, čovek koji gradi hotele po svetu - rekla je Maja i dodala:

- Ja sam smršala jer sam zaljubljena, zbog ljubavi. Zaljubljena sam u gospodina koji se zove Aca. Ja se ne zabavljam sa dedama. Nije mlađi od mene, ali je dve godine stariji od mene, ne tri godine tačnije. Ne zanima me boja kože, visina, težina, kad leptirići zaigraju.

Maja ima starijeg sina Novaka i mlađeg Lazara. Pevačica je rekla da se Novak ženi devojkom po imenu Kaja, dok Lazar planira da studira u Americi.

- Moj sin Lazar će ići na fakultet u Americi. Ja patim za njim, što nije u Srbiji - rekla je Maja Nikolić.

Podsetimo, Maja Nikolić će se pojaviti na festivalu "Pesma za Evroviziju". Polufinalne večeri zakazane su za 25. i 27. februar, a finale za prvi mart.

