ĐANI ZNA! Pevač podelio savete zlata vredne, evo kako se on oporavlja nakon pijanstva

Radiša Trajković Đani kaže da posle svakog konzumiranja alkohola ide na infuzije, te redovno tako vraća imunitet, kada se oseća loše.

Pevač tvrdi da mu nije žao da da novac na to, tako da je to redovna terapija.

- Nemam problem sa time da idem na infuziju posle pijanstva. Znam da mi je Slađa jednom skrenula pažnju na to, da ne treba toliko da se oštećuju vene, ali ja nemam drugu opciju za brz oporavak. Sad sam malo to sve smanjio. U pitanju je infuzija sa koktelom vitamina, to primim i onda moram da ležim ceo dan, ali se isplati - rekao je folker.

Inače, Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata.

Naime, Đani nije detaljisao šta mu se tačno desilo, ali je suprugu Slađanu Trajković okrivio, te je navodno ona bila kriva što je povredio vrat.

- Ovako završite kada se rvete sa ženom - napisao je folker ispod objave na kojoj se vidi kako nasmejan pozira, iako ima kragnu.

Autor: M.K.