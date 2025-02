Šijan je kontrolisao Gocu i nakon razvoda: Pevač otkrio sve o susretu sa žestokim momkom, pa otkrio koji dogovor nikada nije ispunjen

Pevač Miki Mećava otkrio je detalje susreta sa Zoranom Šijanom, kada ga je žestoki momak zamolio da se njegovom bendu pridruži pevačica Goca Božinovska.

Miki je prihvatio Šijanovu ponudu, ali do saradnje sa Gocom Božinovskom ipak nije došlo.

- To je tačno. Svirali smo 1997. godine u hotelu "Jezero" na Adi. Mislim da smo tada oborili rekord, bili su svi živi, tražila se karta više - priča Miki Mećava, pa otkriva još detalja:

- Zoran Šijan je bio u nekom velikom društvu za stolom, i kada se završio nastup, prišao mi je i zamolio me da otpevam nešto za njega i njegovo društvo. Mi smo mu odsvirali sat vremena, on me je zagrlio i pitao da li bi Goca mogla da nastupa sa nama. On tada više nije bio sa njom u braku, ali verovatno je hteo da je pogura. Kontrolisao ju je i nakon razvoda. Rekao sam: "Što da ne?", ali nije nastupala sa nama nikad. To veče nam je Šijan dao 18.000 maraka za tih sat vremena što smo mu pevali.

Mećava ističe da za saradnjom kasnije nije bilo potrebe, s obzirom na to da je Božinovska snimila hit i sama se probila.

- Goca je ubrzo nakon toga ubola hit, pa nije bilo ni potrebe da je vodimo sa sobom - rekao je Miki Mećava.

Autor: N.B.