Družili se pet godina, a onda se smuvali: Tijana EM ne krije koliko je zaljubljena, evo gde živi sa svojom jačom polovinom

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, nedavno je pokazala novog dečka, a sada nam je otkrila kako se slažu, kao i da već neko vreme žive zajedno.

Naime, Tijana je za domaće medije ispričala kakvi su kad se posvađaju, ali i da pored stana u kom žive, uskoro treba da pazari još jednu nekretninu.

- Moj novi dečko i ja smo bikovi u horoskopu, kad se posvađamo svako se okrene na svoju stranu, ali se to brzo sredi. Putujemo na Tajland uskoro, godinu dana smo zajedno, pa ćemo time da se častimo.

- Prvi put sam sada htela da živim sa dečkom, tako da sam znala da je da tako kažem onaj pravi. Pored njega ne plačem i srećna sam, ne kasnim više nigde, ulažem u nekretnine i taki dalje.

https://www.instagram.com/p/DC9wfIvtc-k/

Tijana se osvrnula i na priče da retko igra u spotovima, kao i da joj to nije prioritet.

- Svi ostanu zatečeni kad ja počnem da igram u nekom spotu jer inače ne volim to previše da radim ni ovako, ni u spotovima. Ali dobro, ništa to nije strašno. Iskreno smatram da društvene mreže mnogo pevačica pomažu da se ispromovišu i da imaju više tezgi. Ranije to nije bio slučaj, nije prosto bilo toliko aktuelno to sve, pa se drugačije radilo, ali sve to znači.

Milentijevićka je dva puta operisala nos, a prvi put joj se nije dopalo kako je sve ispalo.

- Što se tiče moje druge operacije nosa, to sam uradila jer mi se nije svidelo kako je ispao prvi put.

Imala sam devijaciju nosa, ali to je urađeno sve kod mene tako da niko nije ni primetio da je bilo šta rađeno. Svakako ovo sada na meni nije trajni efekat, jer ću tek posle godinu dana da kažem da imam pravu sliku toga kako je sve ispalo.

Pevačica nije za to da se previše slike sređuju za društvene mreže.

- Nisam od onih devojaka koje preteruju sa fotošopom, malo ja to sve sredim, samo da bi bilo lepo za društvene mrežem, ali naravno da ne treba menjati lični opis. Trudim se da stvarno ne preterujem o tome, ali nemam ništa protiv sređivanja slika, kao i sa estetskim operacijama.

Autor: N.B.